Представлена интеллектуальная система управления энергопотреблением компании Midea – MHELIOS

Midea, один из ведущих брендов в сфере интеллектуальной бытовой техники, представил свое интеллектуальное решение для управления энергопотреблением – Midea Home Energy Linkage Inverter Optimization System (MHELIOS) на 133-й Кантонской ярмарке (Canton Fair) – одной из важнейших выставок в апреле. Эта система представляет собой новейшую инновацию Midea в области профессиональных решений для управления энергопотреблением домашних хозяйств и дает домовладельцам больший и экологичный контроль за энергопотреблением.

MHELIOS – интеллектуальное решение для управления энергопотреблением включает в себя систему интеллектуального управления энергетией, функционирующую в качестве гибридного преобразователя. При сопряжении с солнечными панелями, системами накопления энергии и умными бытовыми электроприборами, MHELIOS обеспечивает максимальное использование экологически чистой электроэнергии. Благодаря КПД 98,2% и технологии сканирования кривой I-V, интеллектуальная сисетма управления может максимально использовать солнечную энергию. Система накопления энергии поддерживает гибкое расширение емкости от 5кВт·ч до 40кВт·ч, что обеспечивает максимальный уровень самопотребления фотоэлектрических модулей и отвечает условиям различных сценариев. Учитывая период переключения в 10 мсек и автономную технологию при несбалансированной нагрузке, эта интеллектуальная система управления энергией позволяет достичь превосходной производительности и обеспечить резервное питание, что защищает потребителей от проблем в случае внезапных отключений электричества, так что они могут даже не узнать о перебоях в электросети.

Помимо функции управления накопителями энергии, система MHELIOS обеспечивает интеллектуальное управление тепловыми насосами и системами ОВК. С помощью технологии AIoT система отслеживает время и количество энергии, потребляемой тепловыми насосами и системами ОВК. Система рационально контролирует работу системам ОВК и теплового насоса без ущерба для комфорта и удобства, преобразуя избыточную фотоэлектрическую энергию и обеспечивая горячую воду, охлаждение пространства и отопление для достижения максимальной экономии расходов. Система интеллектуального управления энергопотреблением MHELIOS была разработана с целью максимально упростить процессы управления. Солнечная энергетика, накопители энергии, системы хранения энергии, системы ОВК и тепловые насосы могут эффективно управляться через одно приложение для снижения затрат, связанных с энергопотреблением. В результате домовладельцы могут отслеживать экономию в режиме реального времени и поддерживать экологически безопасный образ жизни, не жертвуя своим комфортом.

Система MHELIOS стала очередным шагом Midea в ее миссии создать более экологичную планету. Деятельность компании сосредоточена на разработке и производстве интеллектуальной бытовой техники и энергетических систем, а с 2021 года она ориентирована на экологически чистую стратегию Green Strategy. Часть этой стратегии включает в себя достижение пика углеродных выбросов к 2030 году и обеспечение углеродной нейтральности к 2060. Другие шаги в этом направлении включают экологичные разработки, закупки и производство для обеспечения того, чтобы ценности компании были неотъемлемой частью ее продукции.