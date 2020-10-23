PREMIER предлагает посмотреть сериал с Гариком Харламовым «Зона комфорта»

На видеосервисе PREMIER начался показ сериала «Зона комфорта» – комедийного скринлайфа с Гариком Харламовым в главной роли. Его герой – Ярослав Костров, хамоватый и изворотливый владелец небольшой транспортной компании в Мурманске, по стечению обстоятельств попадает в норвежскую тюрьму, где уровень комфорта напоминает хорошие гостиницы со всеми удобствами и интернетом. Но единственное, что связывает Ярика с домом, – это окно «скайпа», через которое ему придется как-то выпутываться из сложившихся обстоятельств, а также противостоять мафии, контролировать свой бизнес, стараться не потерять жену и воспитывать детей, которые отказываются воспитываться по «скайпу».

Проект доступен эксклюзивно для подписчиков PREMIER, новые серии будут появляться по понедельникам и четвергам.

Комедийный скринлайф стал дебютной работой в этом жанре режиссера Михаила Шулаева (известен по участию в качестве второго режиссера на проектах «Домашний арест», «Аритмия», «Озабоченные»). Сериал спродюсирован командой Medium Quality Production – авторами популярных youtube-шоу, среди которых «Контакты», «Внутри Лапенко», Big Russian Boss Show, «Что было дальше», «Я себя знаю», «Ошуительное Хоу» и другие.

Ссылка на проект: https://premier.one/show/13790

Трейлер: https://youtu.be/c5I7911f68g

Возрастное ограничение сериала 18+, трейлер содержит нецензурную лексику

Режиссер: Михаил Шулаев

Актеры: Гарик Харламов, Екатерина Молоховская, Степан Девонин, Ирина Серова, Евгений Сытый, Ульяна Чжан, Кай Гетц, Павел Алексеев, Екатерина Шкуро, Татьяна Лялина, Сергей Ланбамин, Евгений Сыркин, Жаргал Бадмацыренов, Амаду Мамадаков, Сергей Плаксин, Ирина Бякова, Егор Бакулин, Андрей Трушин

Справка

PREMIER – видеоплатформа с эксклюзивным контентом разных жанров и форматов. Медиатека платформы предлагает подписчикам оригинальные сериалы, а также лучшие проекты развлекательных и спортивных телеканалов холдинга «Газпром-медиа». С момента запуска контент PREMIER собрал более 600 млн просмотров.

Начиная с августа 2018 года, на PREMIER регулярно выходят эксклюзивные сериалы и фильмы для интернет-аудитории. За два года сервис выпустил более 15 проектов. Многие из них стали хитами и получили признание СМИ и кинокритиков, а также высокую оценку профессионального сообщества. Среди них – «Домашний арест», «Звоните ДиКаприо!», «Эпидемия», «Мир! Дружба! Жвачка», «СидяДома», «Окаянные дни», «Колл-центр», «Учителя», «Чернобыль. Зона отчуждения» и другие.

Специально созданные проекты для PREMIER появляются в разделе «Сделано PREMIER». Эксклюзивно только на сервисе до выхода в телеэфир пользователи могут смотреть новые сезоны популярных шоу и сериалов. Также на PREMIER доступен прямой эфир телеканалов ТНТ, «Пятница!», «Матч ТВ», «Матч! Страна», ТВ-3, ТНТ4, «Супер!».

В 2019 году PREMIER существенно расширил базу контента: появились хиты мирового кинематографа, в бесплатном разделе «Ежедневный PREMIER» стали доступны авторские документальные фильмы и эксклюзивные интервью. Кроме того, PREMIER сотрудничает с анимационной студией «Союзмультфильм»: видеосервис пополнил детскую библиотеку контента шедеврами советской анимации и новыми проектами студии. Также пользователи могут создать «детский профиль», который позволяет настраивать просмотр контента в зависимости от возраста ребенка (0+ и 12+) и защищает от просмотра взрослого контента.

С июня 2020 года PREMIER работает на собственной технической инфраструктуре и видеоплатформе. Контент PREMIER доступен по платной подписке, без показа рекламы и на любом устройстве: на компьютерах и мобильных устройствах iOS или Android, в Smart TV, Apple TV, Android TV. Приложения доступны для скачивания по всему миру.