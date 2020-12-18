Премия Digital Leaders впервые выявила лучшие проекты в сфере цифровизации

В этом году впервые состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Digital Leaders Award, вручаемой за лучшие кейсы в области цифровизации и онлайн-сервисов, вдохновляющие на большие результаты цифровой трансформации всех сфер жизни, работы и отдыха. Итоговое мероприятие прошло 11 декабря, чему предшествовал Digital Leaders Forum, в рамках которого компании представили свои проекты цифровой трансформации бизнеса и построили прогноз цифровизации различных секторов экономики.

Современный этап развития бизнес-среды уже немыслим без цифровизации – лидирующей тенденции прогресса. Ее внедрение наблюдается на всех этапах бизнес-процесса организации. Это происходит от установки современного оборудования до существенных изменений внутренних и внешних коммуникаций. В этом году экспертным советом Премии были отмечены компании, которые вносят неоспоримый вклад в развитие цифрового бизнеса: АО «Финам», Directum, СберБанк Онлайн, Альфа-Банк, Mile Group, общество с ограниченной ответственностью «Пэйлер», ООО «Атол».

Применение цифровизации происходит и в общественной сфере, что, безусловно, приводит к улучшению качества жизни и повышению эффективности бизнеса и экономики. Лучшими в этом, по мнению экспертов Премии, стали: ГК «Европейский Медицинский Центр», сеть стоматологий Smile-at-Once, курорт Красная Поляна, АО «Севергазбанк» и АО «НПФ Газфонд пенсионные накопления», ООО «Эссилор – Луйс-Оптика», Страховой Дом ВСК, X5 Retail Group, АО ТД «Перекрёсток», ТС «Пятёрочка», эксперт-практик в области разработки и реализации проектов для компаний Елена Жданова.

В digital-эпоху информация обретает новую значимость, становясь одной из лидирующих сил общества; коммуникация становится эффективной площадкой для построения бизнеса. Задача медиа в такой среде – выявлять новые тенденции, следуя актуальным запросам потребителей. Независимой награды в данной сфере удостоились: АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», OOO «Сарафан Технологии», Performance Marketing Lab (PML).

Digital Leaders Award, выявляющая лучшие цифровые продукты и проекты по развитию цифровых решений и онлайн-сервисов, учреждена как новое направление широко известной премии «Время инноваций», отметившей в этом году десятилетний юбилей.