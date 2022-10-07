Премия «Больших перемен»: дети выбирают лучшее

На днях официально стартовал первый этап всероссийской премии «Больших перемен», в рамках которого состоится сбор заявок от номинантов и комплектация летучих команд для дальнейшей инспекции представленных участников. Премия «Больших перемен» – первый в России проект, в котором главными участниками и судьями станут дети, их родители и педагоги.

Организаторами премии выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), АНО «Большая Перемена» и Российское движение детей и молодёжи. Все желающие могут представить номинанта на официальном сайте www.премия.дети.

Премия «Больших перемен» – это включение современного ребенка и подростка в жизнь страны. Инспектированием каждого заявленного в номинацию проекта займется региональная летучая команда, в которую может войти любой желающий из числа детей, родителей или педагогов и наставников. Известный российский исполнитель Ваня Дмитриенко не остался равнодушным и предложил организаторам свою кандидатуру для работы в первой летучей команде. В его команду вошли школьники, родители и педагог. Вместе они проинспектировали первую мультимедийную развлекательно-развивающую площадку «Союзмультпарк». Ваня с большим интересом провел инспекцию объекта и отметил, что сам любит принимать участие в детских активностях, а заодно пообещал, что сам представит номинантов к премии из своего родного города Красноярска.

Всего предусмотрено 10 номинаций: «Больше, чем наука», «Больше, чем история», «Больше, чем образование», «Больше, чем эмоции», «Больше, чем поход», «Больше, чем идея», «Больше, чем творчество», «Больше, чем команда», «Больше, чем здоровье», «Больше, чем призвание». В ходе отбора будут определены лучшие просветительские, образовательные и медиа проекты, лучшие проекты в сфере туризма, активного отдыха, путешествий, культуры, досуга и развлечений, реализации талантов, лучшие спортивно-оздоровительные проекты и проекты в сфере персонального и личностного роста. Проекты, которые высоко отметили дети, родители и педагоги получат знак качества премии «Больших перемен» и смогут использовать его в продвижении своих инициатив. Основная идея премии заключается в том, чтобы создать детский мир из лучших проектов России во всех социально-значимых направлениях жизнедеятельности по версии детей.

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Дамир Фаттахов отметил, что «Премия «Больших перемен» направлена на то, чтобы спроектировать идеальное счастливое детство и создать в итоге настоящий гид по местам счастливого детства, который в дальнейшем будет полезен в планировании семейных путешествий по всем регионам России.

Наталия Мандрова, генеральный директор АНО «Большая перемена» подчеркнула, что в сообществе «Большая перемена» именно ребенок является главным и именно он принимает решения: в каком направлении он участвует, кого из учителей он приглашает в конкурс.

Номинантами премии станут проекты, площадки, цифровые сервисы, ТВ/радиоканалы, ТВ-шоу и другие медиа проекты, для которых дети и их благополучие стоят на первом месте. Предложение могут внести как дети, так и их родители, педагоги, а также сами номинанты из всех регионов России по следующим номинациям: «Больше, чем наука», «Больше, чем история», «Больше, чем образование», «Больше, чем эмоции», «Больше, чем поход», «Больше, чем идея», «Больше, чем творчество», «Больше, чем команда», «Больше, чем здоровье», «Больше, чем призвание».

Премия отберет лучшие проекты в сфере туризма, активного отдыха, путешествий, культуры, досуга и развлечений, реализации талантов, лучшие спортивно-оздоровительные проекты, лучшие просветительские, образовательные и медиа проекты, а также проекты в сфере персонального и личностного роста.

200 лучших проектов получат знак качества премии «Больших перемен». Этот знак поможет в дальнейшем продвигать свои инициативы. Признанные эксперты отберут абсолютных победителей в каждой из 10 номинаций премии. Торжественная церемония награждения состоится в декабре.

Фото предоставлено АНО «Большая перемена»