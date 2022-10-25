Премия «Больших перемен»: педагоги «Большой перемены» рассказали, как вовлечь детей в образовательный процесс

22 – 23 октября педагоги-наставники Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) – приняли участие во II Всероссийском Форуме классных руководителей в Москве, где презентовали Премию «Больших перемен». Конкурс входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей» и проводится при поддержке Министерства просвещения РФ. «Большая перемена» является соучредителем Российского движения детей и молодёжи.

Форум классных руководителей прошел во второй раз и объединил профессионалов образовательной индустрии. В их число вошли 500 педагогов-наставников «Большой перемены», которые принимают участие в клубном движении сообщества.

Кураторы Премии «Больших перемен» представили проект профессионалам образовательной сферы с точки зрения использования этого проекта как дополнительного инструмента для вовлечения детей в образовательный процесс. Генеральный директор АНО «Большая перемена» Наталия Мандрова прокомментировала: «Я уверена, что Премия «Больших перемен» найдет множество самых разных проектов в нашей стране, которые станут помощниками для педагога в решении всех его задач. Очень часто хорошие качественные проекты не находят свою аудиторию, потому что о них недостаточно информирования. Существует множество сайтов, где можно найти отзывы о разных организациях. Много разрозненной информации в целом, однако нет единой платформы, которая дала бы возможность представить всю палитру существующих организаций и проектов для детей в одном месте. Не хватает общей «дорожной карты» для любого ребёнка, его родителей или педагогов. Именно такая задача стоит перед Премией «Больших перемен» – объединить всех на одной платформе и дать это знание всем педагогам и их подопечным».

Участники рассказали, что Премия «Больших перемен» создает новые возможности для каждого ребенка, а также для его родителей и педагогов. Основная задача проекта – включить современного ребёнка в жизнь страны. Премия проходит в четыре этапа. В ней представлены 10 номинаций: «Больше, чем наука», «Больше, чем история», «Больше, чем образование», «Больше, чем эмоции», «Больше, чем поход», «Больше, чем идея», «Больше, чем творчество», «Больше, чем команда», «Больше, чем здоровье», «Больше, чем призвание».

На первом этапе предлагаются номинанты и проходит регистрация в состав летучих команд. Представить номинанта и попасть в летучую команду может ребёнок, его родители и педагоги. Этот этап завершился 15 октября. Всего было подано 7000 заявок в 87 регионах РФ.

На втором этапе летучие команды, в состав которых могут войти от 5 до 10 человек, приступают к инспектированию номинантов. Все участники команд заполняют специальные оценочные анкеты в рамках проверки номинанта. Вопросы для детей и взрослых отличаются. Дети оценивают номинантов с точки зрения общего интереса, родители – с точки зрения удобства и доступности, а педагоги оценивают воспитательную и образовательную сторону каждой организации или площадки. В ходе второго этапа будет отобрана тысяча проектов. В каждом регионе есть свои координаторы, которые курируют работу летучих команд, дают им списки площадок для посещения и оценивания.

На третьем этапе все жители страны смогут принять участие во Всероссийском народном голосовании, которое будет проходить на сайте Премии «Больших перемен» https://www.премия.дети/.

На четвертом этапе экспертное жюри выберет по 1 лучшему проекту в каждой из 10 номинаций Премии «Больших перемен». Церемония награждения пройдет в Москве 22 декабря в рамках молодежного форума.

Все лучшие по версии народного жюри 200 проектов из сфер просвещения, образования, культуры, а также лучшие медиа каналы, проекты из области туризма, активного отдыха и путешествий, реализации талантов и личностного роста, спортивно-оздоровительные и досуговые войдут в общую платформу – карту лучших мест России по версии самих детей. В будущем, выбирая на этой платформе место для детского или совместного досуга, можно будет быть уверенными, что это место – лучшее в своей категории во всей России и выбрано по принципу «одобрено детьми, родителями, педагогами».

Руководитель клуба «Большая перемена», координатор работы летучей команды Свердловской области Ирина Култышева приняла участие в дискуссионной сессии с классными руководителями и рассказала от лица педагога, как именно Премия «Больших перемен» помогает ей в работе в сфере среднего специального образования: «Само знание о возможностях всех проектов «Большой перемены» помогает мне как профессионалу подбирать актуальные и эффективные образовательные инструменты. Я являюсь педагогом среднего специального образования. Мои ученики – молодые люди в возрасте от 15 до 20 лет. И у них есть возможность войти в состав летучих командах, так как аудитория Премии – дети от 6 до 25 лет. И это отличный шанс направить свою энергию на выбор лучших площадок в нашем регионе. Я вижу своими глазами, как горят глаза моих студентов и как они начинают по-настоящему болеть за свои региональные проекты. Для меня – вовлечение детей в летучие команды Премии – это дополнительный инструмент и возможность организовать совместную работу, где дети и педагог вместе вовлекаются в общее и значимое дело».

Координатор летучей команды Ростовской области Виктория Иванова также выступила на дискуссионной сессии и отметила: «Координация в регионах – это очень важный этап, и на нас ложится большая ответственность. Мы, координаторы, ведём разъяснительную работу с детьми, которые хотят войти в состав летучих команд. Координаторы дают достоверную информацию и направляют всех энтузиастов в конкретные проекты. Мне как педагогу очень приятно, что дети в нашем регионе такие активные и так быстро включаются в совместное дело выбора лучших. Особенно отмечу, что, войдя в ряды «Большой перемены», педагог получает возможность влиять и на сферу дополнительного внешкольного образования».

Организаторы пригласили всех участников дискуссии присоединиться к народному голосованию, которое начнётся 11 ноября и продлится до 10 декабря на сайте www.премия.дети, а также призвали всех педагогов и их учеников стать активными наблюдателями за ходом оценочного тура представленных номинантов и следить за работой летучих команд в своих регионах в социальных сетях Премии «Больших перемен»:

https://t.me/premiyabp

https://vk.com/premiyabp

https://dzen.ru/premiyabp

https://rutube.ru/channel/28378691/

Всероссийская Премия «Больших перемен» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия – страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение школьников. «Большая перемена» является соучредителем Российского движения детей и молодёжи.

Всероссийский Форум классных руководителей проходит при поддержке Министерства просвещения РФ.