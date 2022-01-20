Премию «Мой ласковый и нужный зверь» вручат животным, совершившим общественно значимые поступки

Животные, совершившие общественно значимые поступки, в этом году представлены на международном конкурсе «Мой ласковый и нужный зверь», который проходит в Зеленоградске (Калининградская обл.) уже в третий раз. На премию номинированы 18 прославившихся в ушедшем году кошек и собак. Народное онлайн-голосование стартовало 18 января.

Люди, придумавшие и организовавшие конкурс, прославили Зеленоградск на весь мир: никто не остался равнодушным, узнав о подвиге лауреата-2020, полицейского пса Волка-Меркурия, спасшего девочку от педофила.

Нынешние номинанты реальными поступками проявили истинную человечность. Например, немецкая овчарка из Йошкар-Олы Портекомаро, отыскавшая замерзающего человека, или кот Гордон из Дартмура (Австралия), вступивший в схватку с тигровой змеёй, спасая хозяина.

В жюри конкурса-2022 пригласили народного артиста России Александра Пашутина, вице-президента Международной Федерации Журналистов (IFJ) Тимура Шафира, журналиста Дмитрия Соколова-Митрича, литератора Наталию Будилову. А руководить работой жюри согласилась заместитель полпреда Президента России в СЗФО Любовь Совершаева.