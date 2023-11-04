Преображенский клуб: без Бога и Божественной правды у России нет будущего

«Будем служить Отечеству верой и правдой и тем посрамим врагов наших!»

А.В. Суворов

«Преображенский клуб», который объединил представителей ведущих интеллектуальных клубов и площадок России, на протяжении нескольких лет проводит большую работу по разработке концептуальных положений образа будущего как для нашей страны, так и для всего мира. Были проведены четыре ежегодных Сретенских конференции при содействии Северо-Кавказского федерального университета, Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского («Первый казачий»), Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и его филиала в городе Севастополе. За последние три года на площадке сетевого вещания холдинга «Вечерняя Москва» вышло около 170 выпусков еженедельной часовой телепрограммы «Преображенский клуб», главной темой которых является всестороннее обсуждение образа будущего.

18–20 октября 2023 года в рамках X-го Ставропольского форума Всемирного русского народного собора «Служение отечеству – ответственность за его судьбу» «Преображенский клуб» представил концептуальный документ «РОССИЯ И МИР: ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЫБОР», в котором образ будущего предлагается принять как проект Русского мира, и в котором утверждается, что без Бога и Божественной правды у России нет будущего. В этом документе также предложены четыре приоритета жизнеустройства.

Первый, и самый главный – это многонациональное и многоконфессиональное единство разнообразия. Второй: Русский мир – это сообщество творцов. Третий – Безусловная любовь к ближнему, как к самому себе. «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём» (1-Иоан. 4:16). И четвёртый приоритет Русского мира – это семья как продолжение рода.

По нашему мнению, Русский мир, следуя от великого прошлого к великому будущему, основывается на пяти утверждениях:

1. Будущее России – священный соборный Союз народа и президента (Верховного правителя).

2. Духовные скрепы священного союза – «чувство правды в сердце, как святое вечности зерно» – идеология правды и этика совести.

3. Народ России – хозяин Земли Русской.

4. Народная опричнина – общественный контроль за всеми ветвями и уровнями власти.

5. Удел России – Всемирность. Если победит Россия, то победит и весь мир.

Сегодня наша главная задача – дать народу России и всему человечеству траекторию движения в будущее как сообщество единой судьбы.

Мы предлагаем:

• ускорить принятие законов, определяющих конкретные механизмы по реализации в жизнеустройстве страны определённых Указами Президента РФ духовно-нравственных ценностей и смыслов;

• принять Указ Президента РФ о жизнесберегающей экономике как важнейшем приоритете в экономической политике, а также о введении критериев и оценке деятельности властей всех уровней для решения задач по сохранению жизнеспособности страны и, в первую очередь, прекращению катастрофического сокращения населения.

«Преображенский клуб» поздравляет всех граждан нашего Отечества с Днём народного единства!