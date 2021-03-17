Препараты, способствующие выращиванию печени, спасут тысячи жизней

Тяжёлые формы печёночной недостаточности занимают 4 место в списке причин летальности у людей старше 40 лет. Единственным методом, способным вернуть пациента с диагнозом цирроз печени к полноценной жизни, сегодня является трансплантация печени. Смертность пациентов, ожидающих операцию по трансплантации печени, в России приблизилась к 37%, в Европе — около 25%. При показаниях к операции 2 000 на миллион населения из-за дефицита органов для трансплантации проводится только 272 операций.

В этой ситуации особое значение приобрели усилия российских учёных по разработке и выпуску уникальных матриксов для воссоздания организмом утраченной части органа.

Необходимые для решения этой масштабной проблемы препараты были разработаны группой учёных при участии Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шумакова. Здесь уже было проведено более пятисот таких операций, в результате которых выживаемость составила 95%.



Концепция разрабатываемого метода трансплантации заключается в использовании клеточного материала и препаратов «СфероГЕЛЬ» и «ЭластоПОБ» для заполнения внутриклеточных структур и пространства между ними.

Новый метод трансплантации клеточно-инженерных конструкций с применением препаратов «ЭластоПОБ» и «СфероГЕЛЬ» может стать прорывом в лечении больных с печёночной недостаточностью. Результаты проведенных исследований показали, что данный метод действительно позволяет компенсировать функции поврежденной печени.

Новый шаг в борьбе с тяжёлым заболеванием даёт надежду на сохранение тысяч жизней.

По материалам www.sbras.info

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