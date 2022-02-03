Преподаватели Академии водного транспорта расскажут о службе на флоте столичным кадетам

В рамках проекта «Кадетский класс в московской школе» преподаватели Академии водного транспорта расскажут о службе на флоте учащимся московских школ. Ребята научатся определять типы морских судов, освоят штурманскую прокладку маршрута.

Кроме того, они продолжат ознакомление молодых людей с историей отечественного военно-морского флота, обучение основам морского дела. Задача специалистов – поддержать учащихся, с юных лет сделавших свой выбор в пользу военно-морского образования.

Также преподавателями будут проведены специальные занятия и для учителей. Темой мастер-классов станет подготовка кадет к сдаче предпрофессионального экзамена по избранной тематике.

Оператор проекта – Московский центр «Патриот.Спорт», входящий в систему Департамента образования и науки. Заявки на участие в занятиях «Кадетского класса в московской школе» подали 230 учащихся.

Начало работы проекта «Кадетский класс в московской школе» датируется 2014 годом.