Пресс-секретарь Елены Батуриной выразил удовлетворение решением суда Москвы по иску А1

10 ноября Арбитражный суд города Москвы отказал в требованиях ООО «А1» по иску о защите деловой репутации к компании «Ас Рус Медиа», издателю российской версии журнала Forbes, и Геннадию Теребкову, пресс-секретарю предпринимательницы Елены Батуриной.

Согласно картотеке дел, иск поступил в суд 16 марта этого года. В своем иске ООО «А1» требовало опубликовать опровержение, признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию слова г-на Теребкова, опубликованные Forbes в статье «За Батуриной пришли рейдеры: кто стоит за объявлением в розыск богатейшей женщины страны»: «Данное постановление – это очередной этап рейдерской атаки на г-жу Батурину со стороны структур А1 Михаила Фридмана, использующих ее давнего оппонента Виктора Батурина и его необоснованные требования», — заявил Теребков».

В своей цитате г-н Теребков ссылался на решение мирового суда г. Элисты об объявлении в розыск Елены Батуриной, которое впоследствии было признано незаконным, а судье было вынесено предписание в связи с незаконно принятым решением.

Геннадий Теребков, комментируя сегодняшнее решение суда, отметил: «Своим решением суд сегодня подтвердил отсутствие нарушений в моей оценке деятельности структур А1 в споре с Еленой Батуриной Я всегда подчеркивал, что считаю иск ООО «А1» необоснованным и не подлежащим удовлетворению».

Источник: https://sobesednik.ru/obshchestvo/20201110-arbitrazhnyj-sud-zashitil-elen