Наполи Спаллетти играет интенсивно и агрессивно как с мячом, так и без него, стремясь держать соперника подальше от своих ворот, высоко прессингуя. Южане стремятся вернуть мяч как можно быстрее после того, как потеряли его, чтобы оказать давление на соперника. «Наполи» сегодня столь хорошо и имеет столь впечатляющий отрыв от ближайших преследователей в Серии А, что многие болельщики, заключающие пари на футбольные поединки, частенько ставят на «партенопейцев». Узнать, какие букмекерские конторы в России имеют лицензию ФНС, поможет портал Bookmaker Ratings.

Неаполитанцы интенсивно прессингуют по всему полю. После ударов от ворот соперника один из трех их полузащитников – обычно Зелински – выбегает вперед, чтобы прессинговать вместе с нападающим и оказывать давление на центральных защитников и вратаря.

Фланговые игроки составляют вторую линию прессинга из четырех человек с двумя другими центральными полузащитниками. Этим четырем футболистам придется преодолевать большие расстояния, чтобы прессинговать оппонентов. Они бегут вперед, чтобы поддержать первую линию отбора (как правило, Осимгена и Зелински); они должны бежать назад, чтобы бороться за подборы; он много перемещаются, чтобы покрыть почти все участки поля. Когда они переходят в средний блок, тройка полузащиты быстро занимает свои позиции, чтобы сделать команду максимально прочной в центре поля.

Со всеми этими движениями, когда у них нет мяча, игроки «Наполи» должны работать очень усердно с самого начала каждого матча. Ведь, в конечном итоге, это приносит свои плоды.