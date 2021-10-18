Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: мы готовы оказать полное содействие в реализации стратегии ЕС против антисемитизма

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) поддержал публикацию беспрецедентного документа – Стратегии Европейского союза по борьбе с антисемитизмом и развитию еврейской жизни – и надеется на сотрудничество с лидерами ЕС по его успешной реализации, заявил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор.

Стратегия основывается на трёх основных составляющих: предотвращении всех форм антисемитизма и борьбе с ними, защите и развитии еврейской жизни в ЕС, а также образовании, исследовательской деятельности и сохранении памяти о Холокосте. Данная стратегия позволит ЕС возглавить глобальную борьбу с антисемитизмом.

Европейская комиссия призвала институты и государства-члены ЕС, международные организации и всех представителей гражданского общества подтвердить свою приверженность цели создания свободного от антисемитизма будущего в ЕС и за его пределами.

«Этот беспрецедентный и жизненно важный документ послужит дорожной картой для существенного снижения уровня антисемитизма в Европе и за её пределами», — заявил президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор.

«Стратегия Европейского союза по борьбе с антисемитизмом и развитию еврейской жизни – обязательство перед евреями Европы, которое подтверждает, что мы являемся неотъемлемой частью европейского будущего, и что лица, принимающие решения на континенте, будут делать всё возможное для процветания еврейской жизни», — добавил президент ЕЕК.

«Как глава организации, обеспечивающей политическое представительство всех еврейских общин Европы, я рад, что ЕС принял во внимание наши озабоченности и рекомендации и мы готовы оказать полное содействие в реализации этой важной стратегии», — подчеркнул Вячеслав Моше Кантор.

Стратегия будет реализована в период с 2021 по 2030 год. Основные элементы стратегии включают увеличение финансирования и оперативную поддержку по охране синагог и еврейских общинных зданий, дополнительную подготовку сотрудников судебных и правоохранительных органов по вопросу антисемитизма, контроль за тем, чтобы средства ЕС не использовались для финансирования ненависти и насилия в третьих странах, открытие нового европейского центра исследования современного антисемитизма, еврейской жизни и культуры, а также содействие тому, чтобы все государства-члены ЕС приняли определение антисемитизма, разработанное Международным альянсом в память о Холокосте, если они до сих пор этого не сделали.

«Борьба с антисемитизмом является краеугольным камнем для обеспечения полноценной жизни евреев в Европе, — отметил Вячеслав Моше Кантор. — Этот документ и участие лиц самого высокого уровня, работающих в этой области – председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, зампредседателя Маргаритиса Схинаса и координатора по борьбе с антисемитизмом Катарины фон Шнурбайн – ясно демонстрируют, что слова воплощаются в действия».

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он переизбрался на этот пост в 2008, 2012, 2016 и 2020 годах на четырёхлетний срок.

Подробнее: https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/

На фото: Вячеслав Моше Кантор

Источник: Пресс-служба Европейского еврейского конгресса