Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор назвал новый закон Польши о реституции «узаконенной кражей»

Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор считает новый законопроект Польши, усложняющий реституцию собственности пережившим Холокост евреям и их потомкам, компрометирующим правосудие и порядочность, а также нарушающим международные договорённости.

В 2009 году Польша подписала Терезинскую декларацию по активам времён Холокоста, обязующую подписантов устранить экономическую несправедливость по отношению ко всем пострадавшим от преступлений нацистов. Новый закон, принятый Сенатом Польши, нарушает это соглашение, поскольку значительно усложняет процесс реституции собственности для переживших Холокост польских евреев и их потомков, убеждён президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор.

«Это не просто очередной закон, это узаконенная кража, и написан он языком, который почти прямо выделяет евреев как лиц, не заслуживающих возврата того, что у них было украдено, — заявил Вячеслав Моше Кантор. – Закон не предоставляет евреям какие-то привилегии, как утверждают некоторые в Польше, а лишает евреев их гражданских прав, он аморален и дискриминационен».

Новый закон, который уже был прежде одобрен нижней палатой польского парламента, ограничивает срок оспаривания административных решений, в том числе касающихся собственности, в 30 лет. Это, уверены в ЕЕК, не позволит польским евреям, пережившим Холокост, и их наследникам, потерявшим собственность в ходе конфискации имущества в коммунистическую эпоху, вернуть свою собственность или получить за неё компенсацию. Вячеслав Моше Кантор высказал своё возмущение тем, что по новому закону пережившие Холокост даже в последние годы своей жизни будут лишены права на правосудие.

«Польша была местом, где до войны проживало большинство евреев, и где основная их часть была уничтожена во время нацистского геноцида, — добавил Вячеслав Моше Кантор. — Всё, чего мы просим, — это правосудие и порядочность. И оба эти понятия серьёзно скомпрометированы новым законом».

На фотографии: Вячеслав Моше Кантор

Источник: Пресс-служба Европейского еврейского конгресса