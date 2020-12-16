Президент ГК «Кортрос» Вениамин Голубицкий сообщил о росте продаж недвижимости на 51%

Как сообщает ТАСС, за десять месяцев текущего года девелоперская группа компаний «Кортрос» увеличила объем продаж недвижимости на 51%. Об этом рассказал президент ГК «Кортрос» Вениамин Голубицкий во время онлайн-конференции. «Мы прошли период пандемии, не снижая, а наращивая объем продаж за счет внедрения удаленных технологий», — пояснил глава «Кортроса». По предварительным прогнозам, ГК «Кортрос» в текущем году может рассчитывать на рост поступлений от реализации на 29,8% — до 33,4 млрд рублей. В 2019 году компанией было продано построенной недвижимости на 25,7 млрд рублей. На данный момент в строительстве у ГК «Кортрос» — 983,5 тыс. кв. м недвижимости, из них 866,0 тыс. кв. м жилья. Свыше 90% проектов, реализуемых компанией во многих регионах России, приходится на реализацию масштабной комплексной застройки территорий. Благодаря этому жители получают не только жилые комплексы, но и необходимую инфраструктуру, в том числе социальную. Глава «Кортрос» подчеркнул, что особое внимание уделяется выполнению социальных обязательств. За 15 лет работы благодаря компании появилось порядка 169,5 тыс. кв. м социальных объектов, детские сады, школы, дороги, поликлиника и многое другое. В этом году ГК «Кортрос» включена в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ.