Президент МТПП: «Замыкание на предприятиях Москвы полной цепочки автосборки является реальной перспективой»

Москва возвращает себе статус центра автомобилестроения. Сегодня реальной перспективой является замыкание полной цепочки автосборки в пределах городской черты столицы, заявил Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

По словам Платонова, столичные предприятия уходят от практики исключительно «отверточной сборки». Так, в городе быстро растёт число предприятий, производящих важнейшие комплектующие. На данный момент, по словам Платонова, в столице уже функционирует свыше 30 предприятий автопрома самого разного профиля, а это почти 10 тысяч рабочих мест, сообщает издание «Компания».

По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, стабильно растут и поставки произведённого в Москве автотранспорта и сопутствующих компонентов столичного производства. Рост поставок продукции в период с января по июль текущего года составил 19,7%. Общая сумма достигла рекордных 61 миллиарда рублей.

Сейчас большинство предприятий московского автопрома находится в стадии модернизации и масштабирования производства, расширения продуктовых линеек. Параллельно проходит процесс успешного замещения высвобождающихся в связи с уходом зарубежных игроков рыночных ниш.