Президент ВОС рассказал о помощи инвалидов по зрению бойцам СВО

Учреждённое в далёком уже в 1925 году Всероссийское общество слепых (ВОС) в своей работе руководствуется девизом: «Равные права – равные возможности». Накануне отмечаемого 13 ноября Международного дня слепых президент ВОС Владимир Сипкин в интервью «Российской газете» поделился информацией о нынешней деятельности этой важнейшей социально-общественной организации.

По словам Владимира Васильевича, Общество своей основной задачей видит социализацию инвалидов по зрению. Каждый гражданин, потерявший зрение – частично или полностью – имеет право на достойную жизнь, право приносить пользу обществу и государству.

По словам Сипкина, сегодня системой ВОС учреждены 160 специализированных промышленных предприятий в 66 субъектах Российской Федерации. Общая численность занятых в хозяйственных обществах составляла на 30 июня 2023 года 10126 человек, из которых 5415 работники-инвалиды, в том числе 3014 – по зрению. За первое полугодие 2023 года численность работников возросла на 227 человек, из которых 86 — инвалиды.

После ухода с российского рынка иностранных компаний и в связи с развертыванием в стране кампании по импортозамещению, предприятия Всероссийского общества слепых стали получать крупные госзаказы, что стало стимулом к расширению производства и созданию новых рабочих мест для инвалидов.

Основными производствами в системе ВОС, на которых трудоустроено большинство незрячих, это специализирующееся на сборке автофильтров ООО «Костромское предприятие Автофильтр», ООО «Самараавтожгут», занимающееся плетением на специальных стендах жгутов и автопроводки, предприятие по сборке компонентов электрооборудования ООО «Кунцево-Электро» и другие.

Всероссийское общество слепых, особо подчеркнул Сипкин, активно участвует во всех происходящих в стране событиях. С начала проведения специальной военной операции сотрудники предприятий и учреждений, региональные организации ВОС, самым активным образом поддерживают её и участвуют в гуманитарных акциях, таких, как «Все для фронта! Все для победы!». Членами организации направляются на фронт бойцам продуктовые посылки, теплые вещи, средства гигиены и продукция, производимая предприятиями ВОС. Информация об этой деятельности публикуется на информационных площадках Общества.

Ведут руководители и сотрудники ВОС работу и непосредственно с бойцами, потерявшими в результате ранения зрение: на регулярной основе проводятся встречи, в ходе которых во всех деталях знакомят их с деятельностью Всероссийского общества слепых, его реабилитационных центров, оказывающих помощь незрячим в адаптации к новой жизни, в освоении навыковсамообслуживания и новой профессии.

Как и в тяжёлые годы Великой Отечественной войны, ВОС снова работает с потерявшими зрение воинами, оказывает помощь в их интеграции в российское общество.

Президент ВОС рассказал о немалых проблемах с трудоустройством инвалидов, попытках работодателей отказать незрячим в приёме на работу. Именно это, говорит Владимир Сипкин, побудило руководство Всероссийского общества слепых сделать упор на развитие собственного промышленного комплекса, предоставляющего инвалидам по зрению рабочие места.

Источник: https://rg.ru/2023/11/13/invalidy-po-zreniiu-pomogaiut-bojcam-svo.html

