Президенту РФ предложили придать празднику Навруз общенациональный статус

Фонд развития межнациональных отношений «Полилог» в преддверии Дня России обратился к Президенту РФ Владимиру Путину с предложением рассмотреть возможность придания Наврузу статуса праздника общенационального значения. Инициатива Фонда связана с проведением Года единства народов России и встраивается в повестку государственной политики по сохранению культурного и языкового многообразия народов страны. Об этом говорится в обращении Фонда к главе государства.

Авторы инициативы просят поручить профильным органам власти проработать возможные правовые механизмы реализации этого предложения. В Фонде считают, что такой шаг станет одним из знаковых решений Года единства народов России.

«Навруз — один из древнейших праздников народов Евразии. В этнографической и публицистической традиции встречается точка зрения, что этот праздник зародился на Алтае более 3000 лет назад, то есть он древнее всех основных религий. В современном восприятии сохраняет прежде всего культурный, природно-календарный и общественный смысл. Для многих народов России он связан с исторической памятью, семейной традицией, уважением к старшим, добрососедством и культурной преемственностью», — говорится в обращении.

В «Полилоге» подчеркивают, что Навруз не следует рассматривать только как региональный или этнокультурный праздник. По мнению фонда, его смысл шире: он связан с идеями обновления, мира, согласия, гостеприимства и взаимной поддержки.

Отдельным аргументом в обращении названо распоряжение правительства РФ от 26 мая 2026 года № 1228-р, которым утвержден план мероприятий по реализации Основ государственной языковой политики Российской Федерации. Документ включает меры по сохранению и развитию государственных языков республик РФ и других языков народов России.

В Фонде считают, что язык, культура, народная память и праздничные традиции формируют единое пространство национальной идентичности. Поэтому признание Навруза на общенациональном уровне могло бы стать продолжением государственной политики по сохранению культурного многообразия и укреплению межнационального согласия.

«Для многонациональной России такие решения имеют не только культурное, но и общественно-политическое значение. Навруз говорит на языке, понятном разным народам: обновление, семья, уважение, мир и добрососедство. В Год единства народов России признание этой традиции могло бы стать важным сигналом уважения к вкладу народов страны в общую российскую идентичность», — отметил руководитель Фонда развития межнациональных отношений «Полилог» Рамиль Керимов.

Навруз отмечается 21 марта и символизирует начало весны и обновление природы. ЮНЕСКО относит его к культурным традициям многих народов, связанным с ценностями мира, солидарности поколений, примирения и добрососедства. В 2009 году Навруз был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, а в 2010 году Генассамблея ООН провозгласила 21 марта Международным днем Навруз.

Фонд «Полилог» занимается развитием межнациональных отношений, поддержкой межкультурного диалога и инициатив, направленных на укрепление общественного согласия между представителями разных народов, религий и регионов России.