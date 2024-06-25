При реконструкции нефтепровода специалисты «Транснефть – Балтики» спасли редкие растения

Любая деятельность, связанная с нефтью и нефтепродуктами, требует особой ответственности и заботы о природе. Предприятия, осуществляющие транспортировку углеводородов по тысячекилометровым магистральным трубопроводам, все работы проводят с учетом строгих экологических требований и неукоснительным соблюдением природоохранного законодательства, сообщает портал «PROГород».

Недавно специалисты «Транснефть – Балтики» обеспечили пересадку редких растений, занесенных в Красную книгу Ярославской области, из охранной зоны реконструируемого нефтепровода.

При проведении обязательных в таких случаях инженерно-экологических изысканий перед реконструкцией участка магистрального нефтепровода Ярославль – Кириши 1 специалисты обнаружили 44 экземпляра краснокнижного пальчатокоренника пятнистого. Это растение известно садоводам-любителям под названием лесная орхидея. Еще одно имя – кукушкины слезы – оно получило за пятна на листьях, которые, как говорит народная молва, остаются от оплакивающей птенцов птицы.

Ценят пальчатокоренник не только за красоту цветов, но и за лекарственные свойства. Народная медицина считает, что он помогает при желудочно-кишечных и бронхолегочных заболеваниях, при некоторых отравлениях, а также способствует восстановлению после тяжелых болезней и хирургических операций. Но необходимо помнить, что сбор его возможен только в тех регионах, где он сохраняет большие популяции и не внесен в локальные Красные книги.

Предпочитает это растение лесную или луговую влажную почву, мшистые прогалины. «По результатам изысканий было принято решение о переносе цветов за пределы охранной зоны трубопровода, чтобы полностью обезопасить их при проведении плановых работ. Специалистами в области геоботаники с учетом биологических особенностей вида, а также схожести экологических условий было выбрано новое место для «переезда». Растения бережно выкопали и высадили в новой точке», – рассказала начальник отдела экологической безопасности и рационального природопользования компании Елена Сюткина.

Вся операция проводилась в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. В частности, разрешение на пересадку получено от министерства лесного хозяйства и природопользования Ярославской области.

А после пересадки специалисты «Транснефть – Балтики» организуют уход за растениями и мониторинг их состояния. В течение двух лет предусмотрены регулярные осмотры «новоселов», а при необходимости будет обеспечена прополка – чтобы они чувствовали себя комфортно и прижились на новом месте.

В рамках экологической деятельности компания регулярно проводит мероприятия по воспроизводству биологических ресурсов. Например, выполняются выпуски молоди ценных пород рыб в водоемы регионов работы.

Только в этом году «Транснефть – Балтика» выпустила почти 3 млн личинок щуки в Рыбинское водохранилище в Ярославской области и в р. Волхов в Новгородской области. В Горьковское и Угличское водохранилища в Ярославской области выпущено около 68 тыс. экземпляров молоди стерляди, еще около 2 тыс. экземпляров молоди этой рыбы пополнили Иваньковское водохранилище в Тверской области.

В компании подчеркивают, что своей деятельности она руководствуется неукоснительным соблюдением высоких экологических стандартов, норм и правил, обеспечивая безопасную эксплуатацию производственных объектов.

Источник: https://progorod76.ru/news/72929

Фото: «Транснефть – Балтика»