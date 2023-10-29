При участии агротехников в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая выращен богатый урожай

В провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая благодаря участию агротехников был выращен богатый урожай. Усилия специалистов принесли свои плоды. С начала этого года здесь реализуется программа по вовлечению специалистов-агротехников в инновационный процесс и поощрению открытия ими бизнеса в сельской местности.

По данным Департамента сельского хозяйства и развития сельских территорий провинции Гуйчжоу, почти 10.000 специалистов ознакомили производителей на низовом уровне с агротехническими приемами выращивания зерновых и масличных культур и помогли им достичь поставленных производственных целей.

Эти специалисты обучили местных фермеров технологии выращивания риса и кукурузы, повышающей урожайность. Их методическая помощь, благодаря которой в целом ряде районов провинции Гуйчжоу были получены рекордные урожаи зерновых, стала надежной технической поддержкой для местного сельского хозяйства.

В этом году в провинции Гуйчжоу под зерновые отведено 41,7 млн му (около 2,78 млн га) угодий, с которых предполагается собрать 11,2 млн тонн зерна, проведя посевные работы в соответствии с планом.

Под руководством Цзэн Тао (Zeng Tao) на высокоурожайных демонстрационных рисовых полях площадью 100 му средняя урожайность в командах Чэнь Чжисина (Chen Zhixing) и У Дасю (Wu Daxiu) составила 857,53 кг/му. Наибольшая урожайность сухого зерна составила 918,88 кг/му.

26 сентября в деревне Маоба (Maoba) [город Шибань (Shiban), район городского подчинения Бочжоу (Bozhou) городского округа Цзуньи (Zunyi)] была измерена средняя урожайность на высокоурожайных демонстрационных рисовых полях площадью 1000 му. Она достигла 643,07 кг/му, превысив среднюю урожайность по региону.

В деревне Сяоцзя (Xiaojia) [город Байюнь (Baiyun) района городского подчинения Пинба (Pingba)] специалист-агротехник Чжан Цинцзян (Zhang Qingjiang) реализовал демонстрационный проект по возделыванию риса на площади 500 му, а также курировал проект по возделыванию риса традиционным рассадным методом с механизированной обработкой. По результатам приемочного контроля, проведенного 28 сентября, средняя урожайность на демонстрационном участке достигла 553 кг/му. Это почти на 60 кг больше в сравнении со средним значением за предыдущие три года.

15 сентября команда Ван Лисиня (Wang Lixin) провела оценку результатов выращивания кукурузы на площади 100 му в городе Бицзе (Bijie). Местные эксперты выбрали три участка методом случайного выбора. Урожай с участка составил в среднем 912,56 кг/му, что на 14% превысило предыдущий целевой показатель.

В рамках инициативы «Помощь в достижении производственных целей» и «Предоставление сельскохозяйственных услуг» специалисты-агротехники превратили демонстрационные поля экспертов в фермерские поля и использовали их для предоставления сельскохозяйственных услуг, внеся свой вклад в достижение производственных целей. Они также подняли высокоурожайные сорта полевых культур до статуса высокоурожайных и высококачественных сортов. Кроме того, единая система управления работами, применявшаяся экспертами, сменилась научными методами руководства для фермеров.

Выведение на передний план новейших и наиболее эффективных технологий позволяет фермерам осмыслить, освоить и научиться применять их на практике, чтобы таким образом решать проблемы земледелия, предотвращать гибель урожая и ущерб от вредителей и обеспечивать продовольственную безопасность провинции Гуйчжоу.