Приморское отделение Союзмаш России организовало экскурсии в учебный центр ААК «Прогресс»

Технологии
18 октября 2023

Учебный центр Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех посетили восьмиклассники общеобразовательных школ города. Экскурсии для школьников организовало Приморское региональное отделение Союзмаш России в рамках Всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов».

Ученикам восьмых классов провели экскурсию по учебно-производственной мастерской, показали процесс производства деталей, а также продемонстрировали выставку изделий «Своими руками», где ребята смогли осмотреть образцы работ их сверстников, учеников технического класса. Школьникам рассказали о работе технического класса авиакомпании: его учащиеся углубленно изучают технические дисциплины, осваивают работу на станках, в том числе с числовым программным управлением. Выпускники получают сертификат о присвоении рабочего разряда по выбранной профессии – токаря, фрезеровщика или слесаря.

«Профориентационные мероприятия важны для привлечения новых технических специалистов на предприятия. Восьмиклассники через год должны будут определиться с направлением дальнейшего обучения, а те, кто не планирует продолжать учебу в старших классах – выберут и будущую профессию. Именно поэтому очень важно на этом этапе заинтересовать ребят. Показать, что работа на предприятии интересна и значима, что каждый инженер, каждый рабочий принимает участие в реализации масштабных проектов, в создании лучших в мире вертолетов», – рассказали представители Приморского регионального Союза машиностроителей России.

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