Приморское отделение Союзмаш России подвело итоги акции «Неделя без турникетов»

Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех приняла активное участие во Всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов». В период с 9 по 13 октября предприятие-лидер Приморского регионального отделения Союза машиностроителей России организовал профориентационные экскурсии для школьников, студентов и их преподавателей.

Участники «Недели без турникетов» познакомились с производственными мощностями завода, узнали о выпускаемой продукции. Отдельное внимание было уделено возможностям целевого обучения и трудоустройства на предприятие.

Экскурсии в основные производственные цеха предприятия организовали для учеников 9-11-х классов общеобразовательных школ города, в том числе посещающих межшкольный технический класс на базе ААК «Прогресс». Школьникам показали, как происходит сборка вертолетов, рассказали о технологическом процессе предприятия. Историю завода ученики узнали в музее авиации под открытым небом – в нем собраны летательные аппараты, выпускавшиеся на заводе в разные годы.

Ученики 8-х классов побывали в учебно-производственной мастерской, где познакомились с процессом производства деталей. Кроме того, в учебном центре предприятия школьникам рассказали о работе технического класса ААК «Прогресс». Его учащиеся углубленно изучают технические дисциплины, учатся работать на станках, в том числе с числовым программным управлением. В конце обучения они получают сертификат о присвоении рабочего разряда по выбранной профессии – токаря, фрезеровщика или слесаря.

«Сегодня нашей стране как никогда нужны грамотные технари, рабочие, наше предприятие не исключение. Получив рабочую профессию, вы сможете быть уверенными в том, что получите работу с достойными условиями и оплатой труда. При этом, сегодня есть очень хорошая возможность поступить в наш технический класс, по окончании которого вы уже получите рабочий разряд. А если решите учиться дальше, мы готовы предложить вам целевое обучение. Такой договор обеспечит вам не только место в среднем специальном или высшем учебном заведении, но и стипендию, производственную практику, гарантированное трудоустройство. Будем рады видеть вас уже в качестве коллег», – обратилась к школьникам начальник учебного центра ААК «Прогресс» Елена Абиева.

В завершение «Недели без турникетов» в Арсеньеве состоялось посвящение в инженеры учеников 5-го авиационного класса школы № 1. Они углубленно изучают профильные предметы, связанные с освоением инженерных специальностей, посещают дополнительные занятия на базе учебного центра ААК «Прогресс», участвуют в тематических конкурсах и активно сотрудничают с Дальневосточным музеем авиации, где и состоялось посвящение.

Перед учениками выступили ветеран авиации России и авиаотряда ААК «Прогресс», директор Дальневосточного музея авиации Анатолий Бортник и заслуженный авиатор, ветеран ААК «Прогресс» Александр Захарьящев. В качестве почетного гостя на мероприятии присутствовал также заместитель руководителя по технической политике ААК «Прогресс» Сергей Клименко. Он пожелал школьникам успехов на выбранном пути и вручил памятные подарки от предприятия.