Пристрастие к курению не зависит от дохода, но бросить вредную привычку хочет каждый второй

В преддверии очередной инициативы Минздрава РФ, которая заключается в 30-процентном повышении акцизов на табачную продукцию стоимостью свыше 200 рублей, компания Сервизория решила провести опрос, направленный на исследование привычки к курению и личных методов борьбы с ней.

Одним из интересных итогов опроса оказалось то, что, с одной стороны, чаще всего курильщики используют обыкновенные сигареты (36% опрошенных). Но приверженцы различных систем нагревания табака (6,9%) и «вейпов» — многоразовых и одноразовых электронных сигарет (6,1%) — оказались на втором месте по количеству. При этом почти половина респондентов (48%), которые в настоящий момент курят, пробовали системы для нагрева табака, однако предпочли остаться потребителями сигарет. Стоит отметить, что 27% иногда совмещают употребление традиционных сигарет с системами нагрева табака и вейпами, при этом импорт систем нагрева табака уже в 2022 году показал рост почти в 2 раза.

В свою очередь главным итогом опроса компании «Сервизория» можно назвать то, что доход курильщика практически не зависит от типа пристрастия к курению, большинство из них курит менее половины пачки традиционных сигарет в день и чаще всего — обычные сигареты. При этом бросить курить собирается почти половина опрошенных.

«Традиционная стратегия борьбы государства с курением направлена на увеличение акцизов, в то же время проведенный нами опрос не выявил значимых различий в пристрастиях к курению в социальных группах с разным уровнем дохода», — подчеркивает руководитель проектов по клиентскому опыту компании «Сервизория» Анна Белова.

Так, например, две трети курящих (66,3%) имеют доход на семью от 30 до 100 тыс. рублей в месяц, и лишь 20% — от 100 до 200 тыс. рублей. Менее 30 тыс. рублей дохода в месяц имеют 8,4% курящих. Среди тех, кто курил, но избавился от вредной привычки, 43,8% имеют доход от 50 до 100 тыс. рублей, 29,2 % — от 30 до 50 тыс. рублей в месяц, 12,5 % — до 30 тыс. рублей в месяц. В итоге исследование не показало выраженной зависимости величины дохода от наличия или отсутствия привычки к курению, а также стремлению избавиться от нее. Напротив, среди тех респондентов, которые никогда не курили преобладает доля тех (60,7%), кто имеет доходы от 50 до 200 тыс. рублей на семью в месяц. В то же время, среди респондентов с доходами до 50 тысяч рублей на семью в месяц никогда не курили лишь 34,5%.

Интересной оказалась статистика ответов по затратам респондентов на курение. Около трети курильщиков (32,2%) тратят на никотиносодержащую продукцию сумму от 1 до 5 тыс. рублей в месяц, затраты 11,1% опрошенных составляют от 5 до 10 тыс. рублей в месяц. Около 1,5% респондентов тратят на курение от 10 до 20 тыс. рублей в месяц. Менее 1 тыс. рублей в месяц на курение тратят 22,6% респондентов.

Впрочем, отчасти это объясняется тем, что число выкуриваемых сигарет не так велико. Пачку и более в день выкуривают только 15,3% опрошенных, 19,5% курильщиков хватает и половины пачки традиционных сигарет. При этом почти пятая часть курильщиков (19,2%) довольствуются 1–5 сигаретами в день. В силу привычки курят 13,4%, а 6,5% таким образом борются со стрессом. Порядка 5% курят «за компанию», еще столько же находят удовольствие в самом процессе курения.

В силу наличия у большинства опрошенных именно психологической привязанности к курению 47,5% участвовавших в исследовании курильщиков планируют отказаться от курения. Более 30% собираются это сделать с помощью способов «резкий отказ» и «постепенное сокращение числа выкуриваемых сигарет». Около 10,7% из тех, кто уже пытался бросить курить делали это больше года, а 16,4% потратили от одного до шести месяцев, прибегнув к помощи близких людей (12,3%), изменив стиль жизни (11,9%) или используя методы самомотивации, а также специальные приложения и онлайн-ресурсы (12,4%).

Об опросе

В опросе компании «Сервизория» приняло участие 1000 человек, из которых курят 36,4% (364 человека), курят иногда — 13% (130 человек), никогда не курили — 32,2% (322 человека). Есть и те, кто курил раньше, но на момент опроса избавился от вредной привычки, таких — 18,4% (184 человека). Больше всего курильщиков со стажем среди мужчин — 46% опрошенных, среди женщин — 34,1%.

По возрасту опрошенные распределились следующим образом: от 18 до 25 лет – 88 человек (8,8%), от 26 до 35 лет – 364 человека (36,4%), от 36 до 45 лет – 322 человека (32,2%), от 46 до 55 лет – 161 человек (16,1%), от 56 до 65 лет – 61 человек (6,1%), старше 65 лет – 1 человек.

Состоят в браке, либо в фактических брачных отношениях 716 человек (71,6 %), не состоят в браке – 284 человека (28,4%). Не имеют детей — 337 человек (33,7%), 330 человек (33%) имеют одного ребенка, 238 человек (23,8%) имеют 2-х детей, а 96 человек (9,6%) – 3-х и более.

В мегаполисах с численностью населения свыше 1 млн. жителей проживает более трети респондентов – 35,6% (356 человек), в крупных городах с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. жителей – 18% (180 человек), в городах от 250 до 500 тыс. чел. – 16,9% (169 человек). Менее представлены города и поселки с численностью жителей от 100 до 250 тыс. человек, от 10 до 50 тыс. чел., а также до 10 тыс. жителей (5,7%, 5% и 9,6%, соответственно). Работают — 78,9% респондентов (789 человек), безработными являются 21,1% (211 человек).