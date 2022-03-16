PRO Аутизм с Лынской: курсы и лекции по логопедии

Логопед — не просто специалист по работе с речевыми нарушениями, но и настоящий помощник для семей, в которых есть дети с расстройствами аутистического спектра. Для тех, кто хочет больше узнать о доказательной логопедии или расширить имеющиеся знания, образовательный центр Марианны Лынской разработал проект «PRO Аутизм с Лынской».

Стать участником проекта

Приобрести лекции и вебинары Марианны Лынской и других квалифицированных специалистов может любой желающий. Проект подойдёт тем, кто:

Предпочитает дистанционное обучение. После покупки и открытия доступа материалы доступны к изучению.

Хочет повысить квалификацию. Не только логопеды, но и дефектологи, неврологи, психологи могут ознакомиться с лекциями и получить сертификаты.

Находится далеко от Москвы — знания можно получить из любой точки мира.

Воспитывает или работает с детьми с РАС. Курсы по логопедии подойдут как специалистам в области работы с малышами, имеющими трудности с формированием поведения и развития речи, так и их родителям.

Наглядность, доступность и структурированность каждой части проекта делают лекции понятными и полезными для слушателей с любой базой знаний в логопедии — от новичков до практикующих специалистов.

Темы лекций и вебинаров

Обучение на логопеда дистанционно от Марианны Лынской позволяет получить базовые знания по доказательной логопедии и узнать больше о более узких направленностях логопедической сферы. Теоретической части посвящен блок «Органические, невротические и эндогенные психические расстройства у детей». Для тех, кто хочет больше узнать о специализированных областях в помощи детям, доступна запись «Канистерапия как метод развития речи у детей с аутизмом». Кроме того, существует несколько разделов от создательницы центра, Марианны Лынской, где можно ознакомиться с авторскими методиками запуска речи у неговорящих детей.

Как записаться

Для записи и приобретения предпочитаемого раздела необходимо зарегистрироваться на сайте. После регистрации и покупки лекции и вебинары открываются в личном кабинете согласно графика для каждой лекции. Если раздел предусматривает наличие сертификата, он также появляется в личном кабинете после прохождения курса и сдачи экзамена (если он предусмотрен).

Образовательный центр Марианны Лынской открывает возможность получить уникальные знания и опыт в логопедии — не выходя из дома и без строго изменения личного расписания.