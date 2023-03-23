Проанализировать работу отдела продаж позволят отчеты, сформированные в «Р7-Офис»

Популярное бизнес-издание «Финансовый директор» опубликовало статью о том, как составить разные отчеты по продажам в редакторе таблиц «Р7-Офис».

Автор статьи рассказал, какие отчеты помогут компании качественно проанализировать работу отдела продаж, а также дал примеры отчетов по продажам под конкретные задачи. Примеры шаблона отчетов по видам выпускаемой продукции, клиентам, каналам сбыта, менеджерам и бюджету продаж пользователи могут при желании скачать прямо из статьи.

Российский офисный пакет «Р7-Офис» — кроссплатформенный пакет приложений для совместной работы с офисными документами. В состав «Р7-Офиса» входят редакторы текстов, таблиц и презентаций, планировщик, почта, платформа для создания корпоративной соцсети, СRM, видеоконференцсвязь и корпоративный мессенджер. Доступен в облачной, локальной и мобильной версиях.