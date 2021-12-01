Проблемы социальной адаптации людей с ОВЗ. Материальное положение

В настоящее время в России статус инвалида имеет 8,5% населения. Общая численность людей с ограниченными возможностями здоровья по приблизительным данным приравнивается к 13 млн человек. А проблема инвалидности касается почти каждой четвёртой российской семьи. (23% семей имеют родственника с инвалидностью).

Казалось бы, почти четверть семей знают про инвалидность не понаслышке и проблем с адаптацией таких людей быть не должно… Но, к сожалению, пока эта проблема стоит достаточно остро. Люди с ограниченными возможностями здоровья каждый день сталкиваются с проблемами одиночества, непонимания, отсутствия возможности получить желаемое образование, найти работу и т.д.

Сегодня поговорим о материальном положении людей с ограниченными возможностями здоровья. Согласитесь, какая адаптация в обществе возможна без денег? На что живут люди с особенностями и как себя ощущают в материальном мире?

Материальное положение семей, в которых есть люди с инвалидностью, как правило ниже. Это легко объясняется тем, что большую часть времени семьи занимаются лечением и реабилитацией родственника с инвалидностью. Как правило, это непрерывный ежедневный труд: занятия со специалистами, массаж, ЛФК, лечение в больницах, поездки в реабилитационные центры по всей России и многое другое. В то время, как необремененные подобными заботами россияне строят карьеру и зарабатывают деньги, люди с ОВЗ и их родственники борются за жизнь и здоровье. А затраты на лекарства, реабилитации и обеспечение порой специфических нужд людей с инвалидностью намного выше, чем у других людей. Из-за очевидного дисбаланса люди с ОВЗ, как правило, живут намного более скромно, не позволяя себе купить лишнюю одежду или бытовую технику.

Помимо этого, недостаток денежных средств приводит к неуверенности в себе и к комплексам в общении с противоположным полом. Ведь если мужчина живет «на пособие», вряд ли он готов пригласить женщину в театр или ресторан. И это прямым образом влияет на его ментальное здоровье.

Проблема материального положения напрямую переплетается с проблемой трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья. Далеко не каждый работодатель готов взять сотрудника с ОВЗ. Разумеется, есть те, кто готов. Однако будет ли достойно оплачиваться труд? Насколько удобно будет добираться до работы, если есть двигательные особенности? Будут ли там соблюдаться условия труда, указанные в индивидуальной программе реабилитации и абилитации? Будет ли достойным поведение коллег и будет ли приятно общаться, приходя на работу?

Безусловно в данный момент удалённые виды заработка набирают обороты, что является отличной возможностью для заработка людей с ограниченными возможностями. В интернете есть множество вариантов удалённой работы для людей различных категорий. Однако, как правило, это не руководящие должности и не самые вдохновляющие зарплаты. Но всегда можно с чего-то начать. Здесь всё больше зависит от целеустремлённости и мотивации человека, а не от его особенностей развития. С каждым днём появляется все больше «успешных особенных людей». Модель с синдромом дауна на обложке известного журнала, знаменитая российская биатлонистка со слабым зрением, генеральный директор компании по производству инвалидных колясок, победитель популярного музыкального шоу, множество комиков с ОВЗ сейчас выступает в жанре стендап на федеральных каналах. Все эти и другие примеры дают стимул добиваться своих целей, зарабатывать деньги и идти вперёд, несмотря ни на что.

Статья подготовлена Благотворительным фондом помощи детям и взрослым «Подарок ангелу» в рамках проекта «Свой город», реализуемого при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы.