Продукция «Уралхима» — на международной выставке Agro Food Expo в Грузии

Продукция Группы «Уралхим» представлена на 22-й международной сельскохозяйственной выставке Agro Food Expo. Мероприятие проходит с 29 ноября по 1 декабря в г. Тбилиси.

На стенде официального дистрибутора «Уралхима» — RUSAGRO LLC — участники мероприятия смогут ознакомиться со всем ассортиментом продукции Группы для сельского хозяйства, среди которых удобрения линейки SOLAR, AQUADROP, а также биомодифицированные комплексные удобрения линейки МультиСтарт.

Гости выставки также могут получить консультации специалистов «Уралхима» по вопросам применения удобрений для получения высоких урожаев, а также протестировать цифрового двойника агронома на базе искусственного интеллекта — Ивана Полевого. Он помогает сельскохозяйственным специалистам и предприятиям оперативно получать точные ответы на вопросы, связанные с агрономией, удобрениями, продукцией и управлением предприятием.