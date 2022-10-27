Продукцию для тепличной отрасли в рамках «Agra Middle East 2022» представит «АГРИСОВГАЗ»

25 октября 2022 г., Москва – Компания «АГРИСОВГАЗ», крупнейший в России производственный комплекс, представит свои новейшие разработки для тепличной отрасли на международной выставке «AgraME 2022». Мероприятие состоится 25-26 октября 2022 г. во Всемирном торговом центре г. Дубай, ОАЭ.

«AgraME» — крупнейшее мероприятие, продвигающее устойчивые и инновационные методы ведения сельского хозяйства с целью обеспечения продовольственной безопасности на Ближнем Востоке и в Африке. Сегодня этот регион по-прежнему сталкивается с проблемами снижения зависимости от импорта и выращивания продуктов.

«AgraME» — самая продолжительная региональная выставка и конференция, ставшая уникальной платформой, объединяющей отрасли сельского хозяйства, аквакультуры и ветеринарии. Она демонстрирует лучшие технологии и продукты, всемирно известные методы для увеличения внутреннего производства, создавая возможности для развития бизнеса региона, а также обеспечения поддержки инициатив правительств стран.

В рамках мероприятия большое внимание будет уделено технологиям и продуктам тепличной отрасли одного из крупнейших в России производителей конструкций и систем для промышленных тепличных комплексов — «АГРИСОВГАЗ». Компания играет ведущую роль в развитии тепличной отрасли РФ, выступая не только производителем и поставщиком основного технологического оборудования, но и полномасштабной инжиниринговой компанией, выполняющей весь комплекс работ по формированию концепции проекта, предварительному расчету, проектированию, строительно-монтажным работам и пуско-наладке объектов тепличного комплекса. На сегодняшний день более 30% тепличных комбинатов России возведены с использованием конструкций производства «АГРИСОВГАЗ».

В настоящее время «АГРИСОВГАЗ» завершил разработку системы микроклиматической ячейки. Особенно интересно, что ее технологические решения могут быть использованы в любых климатических зонах и получать лучшие результаты урожайности и качества продукции. Причем разработка доступна как для использования в качестве самостоятельных тепличных комплексов, так и для модернизации существующих объектов.

На стенде «АГРИСОВГАЗ» будет представлена эта разработка. Также специалисты компании расскажут о производимой для тепличной отрасли продукции, ответят на все интересующие вопросы.

О компании:

ГК «АГРИСОВГАЗ» — крупнейший в России производственный комплекс, в состав которого входят три промышленных предприятия: завод алюминиевых конструкций, завод стальных конструкций, заводы горячего цинкования.

Будучи многопрофильным холдингом, компания является поставщиком продукции для целого ряда отраслей российской экономики, таких как: энергетика, нефтегазовый сектор, промышленно-гражданское и дорожное строительство.

Более подробную информацию о компании и ее продукции вы сможете найти на сайте www. agrisovgaz.ru