Продукцию кубанских сыроделов назвали лучшей в России

По результатам ежегодного Всероссийского конкурса «Лучший сыр России», сыры кубанских производителей авторитетное жюри признало лучшими сразу в нескольких категориях. Конкурс проходил в Московской области. Всего в состязании участвовало более 170 сыроварен, которые представили свыше 960 образцов сыра в 13 номинациях.

«Кубанские сыроделы совсем не зря стали победителями этого престижного всероссийского конкурса. Поскольку для производства своих сыров они используют самое лучшее, экологически чистое молоко и прочие ингредиенты от местных молочников. Наиболее вкусными сырами признана продукция, поставленная для конкурса производителями из Брюховецкого, Староминского и Ленинградского района. Нам очередной раз удалось доказать, что кубанские продукты – самые качественные и вкусные в нашей стране», – подчеркнул Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

В ходе конкурса жюри оценивало самые разнообразные образцы продукции – начиная с классических твердых сыров и заканчивая эксклюзивными рецептами сырной продукции с голубой плесенью. В состав жюри вошло около 100 специалистов национальной сыроваренной отрасли.

Источник фото: istra.omsu.inlite.ru