Продвижение Landing page: как правильно выбрать методы

Одностраничные сайты, Landing page, несмотря на малое количество размещенного на них контента, нуждаются в продвижении так же остро, как полноформатные ресурсы. О коммерческом предложении от компании должна знать конкретная целевая аудитория, ведь по-иному продать услугу или товар будет достаточно проблематично.

В качестве основных методов продвижения сайты используют контекстную рекламу и SEO-оптимизацию. Последний вариант считается неподходящим для лендингов. При этом некоторые специалисты настаивают на том, что SEO-продвижение Landing page https://avigroup.pro/seo-prodvizhenie-landing-page может быть эффективным и полезным.

Почему лендинг продвигают с помощью контекстной рекламы

Контекстная реклама – это короткое объявление, которое помещается в отдельном блоке, размещенном рядом с основными ссылками в выдаче поисковых систем. Работает метод безоговорочно: пользователь ищет конкретное предложение, видит его и, соответственно, заходит на сайт. Результат предсказуем – повышается трафик, растут продажи товаров или услуг.

Минусы у подобного продвижения есть. Самый существенный – стоимость. Цена объявления будет зависеть от уровня конкуренции в занимаемой компанией нише. Если он высокий — стоить размещение будет недешево, ведь «место», которое объявление займет, выдается аукционным способом. Кто заплатит больше – того покажут первым.

В дальнейшем оплата происходит за клики. Но далеко не каждый переход на сайт приводит на него клиента, который совершит конкретное целевое действие, в частности, что-то купит.

При этом для лендингов контекстная реклама считается самым оптимальным путем раскрутки, ведь именно для совершения пользователями конкретных действий и создаются одностраничные сайты.

Будет ли эффективной SEO-оптимизация

SEO-оптимизация позволяет вывести ресурс в ТОП основной выдачи поисковых систем. То есть, сайт виден не в рекламном блоке, что сразу повышает доверие к нему со стороны пользователей. Но добиться попадания в поток ссылок не так уж и просто – специалисты тратят немало времени и сил, чтобы сделать ресурс соответствующим всем алгоритмам, работающим в поиске.

Длительность процесса оправдывается открывающейся перспективой – SEO-продвижение недорого стоит, да и вложиться нужно один раз, чтобы после долго пожинать плоды проведенной работы.

Для лендингов такой вид раскрутки подойдет только в некоторых случаях:

* если сайт продвигает услуги и товары с долгой продолжительностью жизни, то есть, предложение не кратковременное;

* если конкуренция в отрасли небольшая, а соответствующих поисковых запросов много.

Тратить средства на настройку контента на сайте, который создан лишь на время, действительно, не имеет никакого смысла. Но если и в будущем предложение компании будет актуальным для пользователей, вложения будут окупаемы.

SEO-оптимизацию лендинга стоит поручить профильным специалистам, которые смогут найти самые удачные пути его продвижения. Подбираются они для каждого ресурса с учетом его индивидуальных характеристик.