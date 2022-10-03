Проект «Академия карбона» признан лучшим жюри премии HR-бренд 2021

Каждый год Жюри и Экспертный совет премии HR-бренд, состоящие из видных отечественных HR-профессионалов, вручают эту престижную награду за достижения в сфере управления персоналом. В текущем году финалистами и победителями Премии также стали такие ведущие компании нашей страны, как Ростелеком, Сибур, Евраз, Сбер, АЛРОСА, РЖД, Газпромнефть и др.

Победу в номинации «Регион» одержал образовательный проект «Академия карбона», инициированный АО «Ургалугль» (входит в СУЭК, основанную в 2001 году предпринимателем и меценатом Андреем Мельниченко). В ТЭК данный образовательный проект является сейчас одним из наиболее популярных. «Академия карбона» является интерактивным проектом для взрослых и детей. Участники проекта знакомятся с процессами добычи угля и его переработки, узнают о его роли в жизни человечества и происхождении.

В текущем году финалистами и победителями Премии также стали такие ведущие компании нашей страны, как Ростелеком, Сибур, Евраз, Сбер, АЛРОСА, РЖД, Газпромнефть и др.