Проект «Академия карбона» признан лучшим жюри премии HR-бренд 2021

Новости
3 октября 2022

Каждый год Жюри и Экспертный совет премии HR-бренд, состоящие из видных отечественных HR-профессионалов, вручают эту престижную награду за достижения в сфере управления персоналом. В текущем году финалистами и победителями Премии также стали такие ведущие компании нашей страны, как Ростелеком, Сибур, Евраз, Сбер, АЛРОСА, РЖД, Газпромнефть и др.

Победу в номинации «Регион» одержал образовательный проект «Академия карбона», инициированный АО «Ургалугль» (входит в СУЭК, основанную в 2001 году предпринимателем и меценатом Андреем Мельниченко). В ТЭК данный образовательный проект является сейчас одним из наиболее популярных. «Академия карбона» является интерактивным проектом для взрослых и детей. Участники проекта знакомятся с процессами добычи угля и его переработки, узнают о его роли в жизни человечества и происхождении.

В текущем году финалистами и победителями Премии также стали такие ведущие компании нашей страны, как Ростелеком, Сибур, Евраз, Сбер, АЛРОСА, РЖД, Газпромнефть и др.

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