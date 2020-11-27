Проект «Городской конкурс лучших воспитательных практик» запустили в столице в первый раз

Руководитель столичного департамента образования и науки Александр Молотков прокомментировал информацию о том, что в мегаполисе объявлено проведение первого проекта «Городской конкурс лучших воспитательных практик». По его словам, цель этого конкурса — обеспечить обмен уникальными воспитательными практиками между местными школами и колледжами. Сбор работ открыт до 19 февраля, а третьего марта авторы лучших проектов представят их в рамках форума по вопросам совершенствования подходов к организации воспитательной работы.

Городской методический центр является оператором проекта «Городской конкурс лучших воспитательных практик». В своем комментарии директор ГМЦ Андрей Зинин констатировал факт того, что вопрос воспитания относится к числу самых значимых вопросов в работе каждого учреждения образования. Конкурс нацелен на то, чтобы помочь с выявлением интересных подходов и необычных решений в этом направлении, — объяснил эксперт.