Проект «Колледж будущего» реализуется при поддержке Минобразования Оренбургской области

Министерство образования Оренбургской области оказывает поддержку проекту создания «Колледжа будущего» на базе Южноуральского арматурного завода. Рабочий визит на предприятие совершили Алексей Пахомов, министр образования региона, и его заместитель Вячеслав Коваленко.

Министр обсудил с руководством завода, как осуществляется процесс создания Центра по обучению кадров «Колледж будущего». ЮАЗ и одно из учебных заведений профессионального образования области станут базой учреждения. Далее чиновники посмотрели, какие созданы на предприятии условия для отдыха сотрудников, как организовано производство. Министр Алексей Пахомов назвал образцовым соблюдение на заводе норм экологичности и чистоты.

На встрече с министром Константин Самсонов, генеральный директор компании «Торговый дом РУСТ-95», заявил о важности содействия Министерства образования Оренбургской области инициативы в создании «Колледжа будущего» на базе ЮАЗ. Поблагодарив руководство ведомства, он выразил уверенность, что проект сможет готовить и для региона, и для всей страны профессионалов высокого уровня. Также Константин Самсонов сообщил: предприятие намерено выделить для Центра необходимые помещения и оборудование, чтобы осваивать профессии студенты могли на практике. Специалисты ведущего вуза Оренбурга помогут разработать специальные учебные программы для «Колледжа будущего».

Включение ЮАЗ в федеральный проект «Профессионалитет» входит в дальнейшие планы министерства и предприятия.