Проект компании «РОССА РАКЕННЕ СПб» победил во всероссийском конкурсе «Звезда качества России»

Общество
15 июля 2023

Всероссийский конкурс производителей товаров и услуг «Звезда качества России» проводится с целью поощрения достижений при производстве и реализации товаров и услуг высшего качества, научных, технологических, дизайнерских, других инновационных разработок, направленных на повышение удовлетворения потребительских запросов и ожиданий граждан, их комфорта и благополучия.

Конкурс учрежден Объединением потребителей России в 2013 году и проводится ежегодно. Его задача и философия нашли отражение в девизе «The best to be seen – лучшие должны быть замечены».

Награды вручаются от лица национального потребительского движения как символ высокой степени доверия российских потребителей к продукции лауреата конкурса, и свидетельство того, что данная продукция соответствует критериям качества общественной системы оценки качества – ОСОКа, разработанной Объединением потребителей России. Рейтинг составляется на базе официальных данных государственных статистических органов Российской Федерации.

Деятельность «РОССА РАКЕННЕ СПб» неоднократно получала признание общественных и государственных структур, ее проекты – коттеджные поселки –практически каждый год побеждают в профессиональных конкурсах, определяющих лучшие проекты на российском рынке недвижимости.

2003 г. — HONKA признана «Лучшей компанией в сфере загородного строительства» в Санкт-Петербурге (по итогам профессиональной премии «Строитель года»).

2006 г. — HONKA удостоена звания «Лучшая строительная организация Ленинградской области» (по итогам профессиональной премии «Строитель года»).

2008 г. — HONKA названа «Лучшей компанией в сфере малоэтажного строительства» в Санкт-Петербурге (по итогам профессиональной премии «Строитель года»).

2008 г. — HONKA стала лауреатом специальной премии «Дриада-2008» в номинации «За особый вклад в развитие и популяризацию строительства из древесины».

2009 г. — HONKA признана «Лучшей компанией в сфере индивидуального жилищного строительства» в Санкт-Петербурге (по итогам профессиональной премии «Строитель года»).

2010 г. — HONKA стала номинантом в номинации «Лучшая компания в сфере коттеджного строительства» (по итогам профессиональной премии «Строитель года»).

2011 г. — коттеджный поселок «Истринская Ривьера» признан лучшим российским поселком с деревянными домами, поселком с лучшей архитектурной концепцией (по итогам национальной премии «Поселок года»).

2011 г. — HONKA стала номинантом в номинации «Лучшая компания в сфере коттеджного строительства» (по итогам профессиональной премии «Строитель года»).

2012 г. — коттеджный поселок HONKA FAMILY CLUB признан лучшим российским поселком с деревянными домами, поселком с лучшей архитектурной концепцией, лучшим поселком элит-класса в Санкт-Петербурге (по итогам национальной премии «Поселок года»).

2013 г. — коттеджный поселок «Медное озеро – 2» признан лучшим российским поселком с деревянными домами. Комплекс резиденций HONKANOVA победил в номинации «Лучшая архитектурная концепция поселка», а также стал «Лучшим поселком класса «Элит» в Санкт-Петербурге (по итогам национальной премии «Поселок года).

2013 г. — загородный комплекс HONKA CLUB признан лучшим в номинации «Экологическое строительство» по результатам IV Российской премии в области жилой недвижимости RREF AWARDS.

2014 г. — коттеджный поселок «Медное озеро – 2» признан лучшим девелоперским проектом на рынке загородной недвижимости на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области (по итогам Межрегионального ежегодного общественного конкурса в сфере недвижимости «КАИССА»).

2016 г. — комплекс резиденций HONKANOVA назван «Лучшим проектом в области загородного домостроения за 10 лет» (по версии Международного инвестиционного форума по недвижимости PROEstate Awards).

2017 г. — HONKANOVA удостоен звания «Лучший поселок класса «Элит» в Санкт-Петербурге» (по итогам Национальной премии в области малоэтажного и коттеджного строительства «Поселок года»).

2017 г. — коттеджный поселок «Медное озеро – 2» удостоен звания «Лучший поселок класса Премиум в Санкт-Петербурге» (по результатам Национальной премии «Поселок года»).

2018 г. — коттеджный поселок «Медное озеро – 2» признан лучшим объектом коттеджного строительства (по результатам профессионального конкурса «Лидер строительного качества»).

2018 г. — коттеджный поселок «Медное озеро – 2» получил звание «Лучший девелоперский проект на рынке загородной недвижимости» (по версии Всероссийской Премии «Каисса»).

2018 г. — комплекс резиденций HONKANOVA признан «Лучшим объектом коттеджного строительства» (по итогам конкурса «Лидер строительного качества»).

В 2021г.  — поселок HONKANOVA стал победителем Премии «Поселок года» в номинации «Лучший поселок класса «Элит» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

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