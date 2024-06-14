Проект по разработке высокоскоростного лифтового оборудования будет реализован в России

В России будет реализован масштабный долговременный проект в области разработки и интеграции систем распределения пассажиропотока и мультимедиа, а также создания высокоскоростного лифтового оборудования. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума подписали участники проекта – Минпромторг России, METEOR Lift (до ребрендинга ООО «ОТИС Лифт»), входит в холдинг S8 Capital, и НПП «Итэлма».

Основное, чем будут заниматься совместно с разработчиками НПП «Итэлма» специалисты научно-производственного центра НПП «Метеор Лифт», созданного на базе компании METEOR Lift, – создание прототипов высокоскоростного оборудования METEOR Lift, разработка инновационных решений, конструкторской документации, а также решений для систем распределения пассажиропотока и мультимедийных инноваций. Существенное повышение уровня локализации METEOR Lift и обеспечение российской строительной отрасли качественным высокоскоростным лифтовым оборудованием отечественного производства – планируемый итог этой работы. Одновременно это положительно повлияет на технологическую устойчивость российской лифтовой отрасли.

Руководители компаний-партнеров прокомментировали преимущества сотрудничества. Благодаря предоставлению компанией «Итэлма» передовых технологических решений и экспертизы повысится конкурентоспособность лифтового оборудования, считает Алексей Воробьев, генеральный директор ООО «НПП «Итэлма». Он заявил о готовности компании внести значительный вклад в разработку лифтов, также отметив: «Мы уверены, что синергия сильных технологических компаний при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации откроет новые горизонты для создания высокоскоростных лифтовых систем, соответствующих эталонным стандартам качества и безопасности».

Об уверенности в том, что совместные усилия позволят создать отвечающее современным требованиям рынка высокоскоростное оборудование METEOR Lift, сказал и генеральный директор METEOR Lift Игорь Майоров. Для разработки и внедрения инновационных цифровых решений в сфере лифтового оборудования компания располагает всеми необходимыми компетенциями, подчеркнул он, напомнив о наличии у METEOR Lift уникального научно-производственного центра НПП «Метеор Лифт». В нем более 50 высокопрофессиональных инженеров-конструкторов с многолетним опытом работы занимаются созданием передовых технологий в лифтовой отрасли.

Одной из ключевых целей общей работы является разработка востребованного российского лифтового оборудования и достижение технологического суверенитета в данной отрасли, сказал заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Иванов. Он подчеркнул: Минпромторг России поддерживает кооперации, нацеленные на создание и развитие с помощью инновационных решений производства лифтов.