«Проект с миллионными оборотами начинала без бизнес-плана и с двумя детьми на руках», – Марта Фролова, предприниматель, дизайнер, основатель брендов женской одежды Martache и Martache Woman

Рынок женской одежды – один из самых насыщенных и динамично развивающихся сегментов. Однако многие производители просто слепо следуют моде, создают вещи по одним и тем же лекалам, без учёта индивидуальных особенностей и пожеланий потребителей. Совсем иной подход у Марты Фроловой. В основу бизнеса предприниматель положила собственный опыт и постоянный, живой контакт с целевой аудиторией.

Все началось с декрета

Для многих женщин период после рождения первого ребёнка – время открытий и испытаний. Столкнулась с этим и Марта Фролова. Своими впечатлениями и инсайтами она начала делиться в личном блоге в Инстаграм, быстро обрела популярность и солидную аудиторию – в то время такой подход был в новинку. В свободное от домашних дел и общения с подписчиками время Марта не отдыхала: помогала клиентам продвигать бизнес в соцсетях, стала делать эксклюзивные вещи для малышей: повязки на голову, нарядные пинетки, джинсовые жилетки.

«Всё началось с того, что ко мне пришла подруга в кедах известного бренда с камнями-стразами. Я, как истинная мать, сразу подумала о дочери – как здорово будет купить ей похожие. Но нигде такого не было, поэтому решила сделать сама. Купила недорогие пинетки, много страз, клей. Ночами обклеивала носки пинеток стразами, получилось очень красиво и необычно. После публикации фото в Инстаграм сразу стали поступать заказы со всей России. Выполняла их по ночам, сна лишилась совсем, но работа очень нравилась, плюс имела стабильных доход», – вспоминает Марта Фролова, предприниматель, создатель брендов женской одежды Martache и Martache Woman.

Чуть позже линия дополнилась вещами для family-луков. В 2012 найти что-то подобное в России было практически невозможно, поэтому Марта решила сделать их сама. Первый опыт был неудачным: швея сшила пару юбок, но за баснословную цену и некачественно. В Инстаграм Марта Фролова нашла знакомую, которая тоже занималась изготовлением авторской одежды, они запустили совместный проект, ночами отшивали вещи на машинке. Бизнес, начавшийся без спонсоров и миллионных вложений, пошёл в гору, появился шоу-рум, своё производство. Однако после того, как Марта родила второго ребёнка, тандем распался.

Чего хотят женщины

В одноименном фильме главный герой в поисках ответа на этот вопрос в одной из сцен примеряет женские колготки. Казалось бы, это просто элемент гардероба, но немногие производители задумываются о том, какие желания и потребности могут быть у покупателей. Марта Фролова выбрала иную стратегию – стала создавать вещи, опираясь на собственный опыт и мнение подписчиков, с которыми обсуждала каждый шаг.

«Первый бренд полностью оставила подруге, и ровно за месяц, имея 100 000 рублей, без какой-либо поддержки, открыла свой собственный – Martache, для беременных и кормящих мам. Почти не спала, придумывала логотипы, сайт, посещала производства, закупала ткани, отрисовывала модели. Делала для людей, опиралась на их боли и свой опыт. К примеру, замочки для кормления. Знаю, каково это: гуляешь с коляской, ребенок плачет, ты, весь в поту, торопишься его покормить, путаешься в одежде… Это сильный стресс, а у мамы и так много стрессов. Женщина в декрете – самая уязвимая личность на свете, я стараюсь решить все проблемы», – делится предприниматель Марта Фролова.

Правильность подобного подхода стала видна сразу же – спустя всего месяц работы Марта окупила все расходы, и с тех пор постоянно в плюсе. За 5 лет, прошедших с момента появления бренда Martache, его основательница получила немало благодарных отзывов.

Новая жизнь – новая линия

Развод стал для Марты тяжелым испытанием – она осталась одна с двумя детьми, на съемной квартире, без поддержки. Муж не только не помогал – грозил в случае претензий отнять машину, на которой основательница Martache перевозила товары, ткани. Вместе с детьми она дни напролёт проводила на производствах и маркетах, продолжая свой бизнес. В какой-то момент Марта ощутила острое желание сменить образ, почувствовать себя женственной, красивой. Это желание она воплотила в новой линии – одежде для женщин после родов и не только.

«Изначально все пытались отговорить меня от её создания. Но я знала, чего хотят женщины после декрета, по себе и благодаря общению с подписчиками – быть красивыми, привлекательными, скрыть недостатки, подчеркнуть достоинства. Чтобы муж и все прохожие восхищались. В этой линии всё продумано: обнажены спины и ключицы, потому что они красивы всегда, много интересных решений. Каждая вещь пропитана невероятной женственность. Все наши покупатели говорят, что мы продаем не вещи, а эмоции, мы помогаем им чувствовать себя лучше», – улыбается Марта Фролова, предприниматель, создатель брендов женской одежды Martache и Martache Woman.

Бренд Martache Woman быстро разросся и стал флагманской линией, 70% дохода сейчас идёт от него. Задействованы 7 производств, но даже они не всегда справляются с заказами. Как и прежде, Марта максимально погружена в бизнес: знает и ценит каждого сотрудника и курьера, закупает ткани, придумывает все модели.

В карантин предприниматель сплотила команду ещё больше – сохранила все рабочие места, оплатила сотрудникам обучение у стилистов и специалистов по продажам. В результате с июля этого года продажи Martache и Martache Woman стали бить все рекорды, а месячный оборот бизнеса, начатого с покупки ткани на 250 рублей, исчисляется миллионами. Но главная цель Марты Фроловой – творить, чтобы как можно больше женщин смогли почувствовать себя красивыми и счастливыми.

Источник Metronews.ru