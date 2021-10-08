Проект School InstaVoice поможет московским школьникам подготовиться к ЕГЭ

В Москве для учеников 9-11 классов стартовал лингвистический проект School InstaVoice. Ребятам предлагают записать короткий видеоролик на английском языке и высказаться по заранее заданной теме. Ранее весной этого года проект протестировали в пилотном формате.

«В течение последних нескольких лет экзамен по иностранному языку – прежде всего, по английскому – в формате государственной итоговой аттестации уверенно входит в тройку самых выбираемых предметов. Там есть вполне “тяжеловесная” устная часть, которая может принести 20 баллов в общую копилку баллов для поступления в выбранный ребятами вуз», – рассказала на селекторном совещании Департамента образования и науки города Москвы директор Московского центра качества образования Марианна Лебедева.

Конкурс позволит ребятам продемонстрировать уровень владения английским языком, а также навыки аргументации и убеждения. Участники получат дополнительную практику при подготовке к государственной итоговой аттестации и возможность обратиться к сверстникам из других стран.

«Наши эксперты говорят: для того чтобы хорошо подготовиться к устной части экзамена государственной итоговой аттестации, лучше всего записать видео со своим монологическим выступлением или диалогом. Это позволит лучше проанализировать собственную готовность к этому формату экзамена», – добавила Марианна Лебедева.

Видеоролик должен содержать постановку проблемы, тезисы, аргументацию, противоречивую точку зрения, контраргументацию и заключение с указанием позиции.

В задачи конкурса входит практика коммуникативных навыков на иностранном языке, развитие творческого мышления и создание возможности для свободного выражения учащимися их мнений и идей на важные темы. Раз в два месяца объявляется тема, по которой и надо записать видео и опубликовать в Instargam проекта. Первая тема – «Труд важнее таланта»