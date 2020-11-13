Проектом ОНФ «Народный фермер» выявлено несколько затруднений в законе «О ЛПХ»

По мнению лидера проекта ОНФ «Народный фермер» Олега Сироты, закон «О ЛПХ» (личных подсобных хозяйствах) несовершенен. Кроме того, есть затруднения с сертификацией продукции для самозанятых фермеров. Это приводит к возникновению серьезных проблем — доказано печальным примером пчеловода из Приморского Края Елены Коровицкой. Отмечается, что утеря книг учета ее хозяйства прокуратурой Кировского района привела к признанию судом незаконными доходов, полученных супругами Коровицкими от продажи излишек меда. На это отреагировала комиссия Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий. Она направила запрос на имя Генерального прокурора РФ Игоря Краснова, попросив его о проведении служебной проверки в отношении прокуратуры Кировского района.

Эксперты проекта ОНФ «Народный фермер» видят решение системной проблемы в регистрации владельцев личных подсобных хозяйств в качестве самозанятых. Впрочем, для этого комплексного решения требуется провести системную работу, направленную на синхронизацию отечественного законодательства о самозанятых со всей действующей нормативной базой.