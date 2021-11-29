Проекты российских и казахстанских организаций презентованы на Х Гражданском форуме Казахстана

Российские общественники приняли участие в Х Гражданском форуме Казахстана «30 лет партнерства в интересах устойчивого развития общества и государства» 25-26 ноября в Алма-Ате.

Представители российского некоммерческого сектора рассказали о достижениях в сфере выстраивания крепких связей между общественными организациями российско-казахстанского приграничья.

Форум состоял из заочной и очной частей и проходил в течение 22-26 ноября. На пленарном заседании, которое состоялось в последний день мероприятия, перед участниками крупнейшего события года – 30-летия Независимости Казахстана в сфере взаимодействия с неправительственным сектором – выступили первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев, министр информации и общественного развития Аида Балаева, президент Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева и другие.

Даурен Абаев озвучил приветственное слово президента Казахстана К.-Ж. Токаева к участникам Форума, в котором отмечалось, что «построение гражданского общества – один из основных наших приоритетов. Доказательством этому служит данный форум, регулярно проводящийся по инициативе Елбасы с 2003 года. Этот формат диалога стал эффективной дискуссионной площадкой для обсуждения множества вопросов и выработки предложений. Форум способствует принятию системных мер для поддержки гражданских инициатив. Также он содействует разработке стратегических и законодательных документов».

В свою очередь, президент Гражданского Альянса Казахстана Б. Нургазиева отметила, что Гражданский форум является главной площадкой страны для конструктивного диалога общества, власти и бизнеса.

— Сегодня Гражданский Форум приобрел общенациональный характер, стал действенным механизмом обратной связи населения и власти. Есть все основания полагать, что неправительственный сектор сформировался в реальную общественную силу, — сказала она.

Российские общественники принимали участие в ряде площадок Форума, одной из основных из них стала международная конференция «Эволюция взаимодействия: от донорской помощи к полноправному международному партнёрству», целью которой было подведение итогов 30-летнего сотрудничества международного сообщества и неправительственного сектора Казахстана. Модератором конференции, прошедшей 25 ноября, выступила Мадина Джарбусынова, Институт внешнеполитических исследований при МИД РК. На пленарном заседании перед участниками выступили Уполномоченный по правам человека Республики Казахстан Эльвира Азимова, вице-министр информации и общественного развития РК Болат Тлепов, президент Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева, представитель администрации президента РФ Алексей Власов, а также представители ОБСЕ, ООН, ЕС и др.

Одним из основных направлений работы конференции стало обсуждение возможностей развития регионального сотрудничества. Представители российского гражданского сектора – исполнительный директор Экспертного клуба «Урал-Евразия» Константин Погорельский и исполнительный директор Политологического центра «Север-Юг» Анжелика Трапезникова – представили результаты проделанной за последние годы работы по укреплению и расширению отношений между общественными организациями наших стран.

Так, К. Погорельский презентовал аудитории проекты российских и казахстанских организаций, признанные лучшими по итогам международного конкурса социально-значимых трансграничных проектов «Выбор лидеров», завершившегося 8-9 октября 2021 года в Москве. Практическим итогом работы сессии стало подписание ряда соглашений по реализации этих проектов на территории Казахстана. Так, ЭК «Урал-Евразия» подписал соглашение с Костанайским филиалом Гражданского Альянса Казахстана (руководитель Динара Утебаева), в рамках которого костанайцы взяли на себя обязательство по реализации проекта «Бабушка. Онлайн» в домах престарелых в различных регионах Казахстана, а россияне – поиск финансирования для создания музея под открытым небом Шокана Валиханова в Костанайской области. В частности, уже в ближайшее время будет объявлен конкурс на разработку трехдневной интерактивной экскурсионной программы для будущего музея с денежным вознаграждением автору лучшей идеи.

Гражданский Альянс Восточно-Казахстанской области в лице его руководителя Олега Чернышова подписал соглашение с автором крупного российского онлайн-проекта «Живое наследие» председателем Комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андреем Максимовым.

Согласно договоренности, руководители «Живого наследия» предоставят казахстанцам доступ к технологическим решениям проекта, проведут обучение кадров и окажут всяческое содействие для успешного запуска и развития платформы в Восточном Казахстане, что в перспективе позволит вывести проект на республиканский уровень.

Кроме того, заключены устные договоренности о проведении курганского проекта «Целина в исторической памяти России и Казахстана» на территории Акмолинской области РК при поддержке Общественного объединения «Женский луч» (руководитель Оксана Волкова-Михальская), а также разработки совместного плана мероприятий в память о Великой Отечественной войне Общественным объединением «Атамнын Аманаты» (Казахстан, г. Нур-Султан) и Центром геополитических исследований «Берлек-Единство» (Россия, г. Уфа).

Видеопрезентации этих и других проектов, принявших участие в конкурсе, доступны на сайте Экспертного клуба «Урал-Евразия».

Х Гражданский Форум проходил с 22 по 26 ноября 2021 года при поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан и состоял из двух частей: заочной в г. Нур-Султане (22-24 ноября) и очной в г. Алма-Ате (25-26 ноября).

Гражданский Форум Казахстана – крупнейшая диалоговая площадка власти, гражданского общества, международных институтов и бизнеса. Миссией Форума является глобальный взгляд на гражданское общество: обращение к прошлому, анализ настоящего и прогнозирование будущего. Юбилейный Форум ориентирован на достижение Казахстаном целей в области устойчивого развития. Он объединит сектор НПО, общественные советы, гражданских активистов, государственные органы, отраслевые и бизнес-объединения, политические партии и профсоюзы, международные институты и национальные компании, экспертное сообщество.