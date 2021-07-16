Профсоюзный лидер «Ураласбеста» выступил на XI слете профсоюзной молодежи Урала «УРА-2021»

В середине июля состоялся XI слет профсоюзной молодежи Урала «УРА-2021». На мероприятие собралось более 150 молодых специалистов со всего Уральского федерального округа. От комбината «Ураласбест» полномочным представителем отправился финалист Сочинского форума «Стратегический резерв-2020» Евгений Банмиллер, являющийся председателем профсоюзной организации предприятия «Энергоуправление» (дочерняя компания комбината). В ходе слета он рассказал своим коллегам о хризотил-асбесте, противопоставив научную позицию расхожим мифам о «горном льне». Евгений не только говорил, но наглядно демонстрировал безопасность минерала – он вручил образцы породы профактиву из Челябинской и Курганской областей, а флаг-символ «Народ за хризотил» развевался на массовых мероприятиях форума.

Само мероприятие получилось насыщенным. «Состоялся квест на командообразование, включавший вопросы по охране труда, истории профсоюзного движения, креативность, сплочённость. Второй день начался с пробежки, которую я, например, внес еще и в зачет проекта «Километры спорта», который ведет Совет молодых специалистов комбината «Ураласбест». На панельной дискуссии обсуждали актуальные проблемы: падение уровня профсоюзного членства; недостаточная информированность; сложность мотивационной работы; распространение коллективного договора. Нашли отличные варианты решения этих проблем», — отмечает Евгений.

Хризотиловые комбинаты в России активно привлекают молодые кадры возможностями карьерного роста, стабильного дохода и самосовершенствования. К примеру, комбинат «Ураласбест» совместно с Уральским горным институтом создал базовую кафедру по специальности «горное дело», готовящую специалистов для работы на предприятии.

Получить образование могут как студенты, так и сотрудники предприятия, повышающие квалификацию. Существуют специальные программы, позволяющие получить новые навыки и знания без отрыва от производства, что означает и рост стажа, и сохранение заработной платы. Комбинат поддерживает своих сотрудников, предлагая им санаторно-курортный отдых, выплаты по случаю рождения ребенка, программы повышения квалификации и многое другое. Ежегодно в рамках исполнения обязательств по коллективному договору проводится индексация заработной платы сотрудников.

Молодой работник хризотиловой отрасли получает множество преференций, которые позволяют чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Именно поэтому с каждым годом профсоюз «молодеет», ведь сотрудники комбината связывают с «горным льном» своё будущее. Они не просто работают, но занимаются просветительской деятельностью, отражают нападки антиасбестовой кампании, развернувшейся с целью запрета минерала в пользу производителей синтетических аналогов, в основном сосредоточенных за рубежом. Активная позиция молодежи – лучший показатель жизнеспособности индустрии, снабжающей население качественными, долговечными и доступными материалами с помощью которых строят дома и бани, защитное снаряжение, котлы на атомных ледоколах, космические ракеты и еще более 300 видов промышленной продукции.