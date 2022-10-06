Программа раннего доступа JumpStart ускоряет выход на рынок процессоров 4-го поколения

Компания Supermicro (NASDAQ: SMCI), являющаяся поставщиком комплексных ИТ-решений для облачных вычислений, искусственного интеллекта/машинного обучения, хранения данных и технологий 5G/Edge, объявляет о начале реализации своей программы раннего удаленного доступа JumpStart — Supermicro X13 JumpStart — для тестирования рабочей нагрузки на процессорные системы Supermicro X13 на базе процессоров 4-го поколения Intel Xeon Scalable.

Перед публичным запуском участники получат ранний доступ к передовым технологиям для ускорения развертывания своих решений в области искусственного интеллекта, глубокого обучения, вычислений, телекоммуникаций, хранения данных и в других областях обширного портфолио будущих систем X13 компании Supermicro. Разработчики смогут тестировать совместимость с системами на базе процессоров Intel Xeon предыдущих поколений и совершенствовать свои приложения с целью использования новых возможностей процессоров 4-го поколения Intel Xeon Scalable.

Разработчики и ИТ-администраторы в различных отраслях в скором времени получат доступ к этим новым системам. Начиная с облачных вычислений, сетей доставки контента (CDN), программно-определяемого хранения данных, критически важных корпоративных приложений, высокопроизводительных вычислений, среди прочих приложений, предстоящие системы X13 с процессорами 4-го поколения Intel Xeon Scalable позволят достичь новых уровней производительности с использованием самых современных технологий, включая DDR5, PCIe 5.0, Compute Express Link 1.1 и Intel Advanced Matrix Extensions (Intel AMX).

«Разработанная компанией Supermicro программа JumpStart позволит клиентам быстро проверить производительность 4-го поколения процессоров Intel Xeon Scalable, ранее получивших кодовое название Sapphire Rapids, на новых платформах X13 компании Supermicro и с возможностью быстрого развертывания центров обработки данных, — заявил президент и генеральный директор компании Supermicro Чарльз Льян (Charles Liang). — Компания Supermicro продолжает тесно сотрудничать с ведущими партнерами в сфере искусственного интеллекта, облачных вычислений, 5G Edge и корпоративных технологий в целях совершенствования сроков вывода на рынок передовых продуктов и технологий для обеспечения первоклассной производительности, эффективности и конкурентных преимуществ».

«Компания Intel с радостью продвигает Supermicro, чтобы предоставить разработчикам и операторам центров обработки данных доступ к некоторым из наших самых передовых и эффективных новых ассортиментов центральных процессоров, — заявил вице-президент и генеральный директор компании Intel по центрам обработки данных и искусственному интеллекту Дон Каннингем (Don Cunningham). — Мы рады видеть, что компания Supermicro предоставляет квалифицированным клиентам возможность в полной мере использовать передовые серверы Supermicro с применением процессоров 4-го поколения Intel Xeon Scalable для тестирования и валидации их инновационных приложений».

Программа Jumpstart

Утвержденные по параметрам NDA клиенты могут в скором времени получить удаленный доступ к системам Supermicro на базе X13 для разработки, валидации, настройки и оценки своих рабочих нагрузок до общего выпуска продукции. Этот период раннего доступа позволит высокопроизводительным и высокоэффективным центрам обработки данных использовать преимущества первопроходца для развертывания своих предварительно одобренных решений к моменту выпуска новых продуктов.

Программа JumpStart будет поддерживать широкий спектр предлагаемых компанией Supermicro систем X13. Первоначально для валидации будут доступны стоечные серверы Supermicro Hyper 1U и 2U, с постепенным добавлением с течением времени и в зависимости от потребностей клиентов прочих моделей, таких как стоечных, многоузловых двойных, SuperBlade®, а также систем хранения данных. Программа будет работать через центр Supermicro Rack Plug&Play, а с помощью команды разработчиков дата-центров Supermicro пользователи смогут быстро перейти от тестирования и валидации к полному развертыванию ИТ-решений.

Получить доступ к программе очень легко. Заинтересованные клиенты Supermicro могут подать заявку на получение доступа через портал JumpStart. Вскоре после этого им будет предоставлена платформа без операционной системы с выбором операционных систем и гибким планированием.

Первоначально компания Supermicro будет поставлять несколько стоечных систем Hyper, способных справляться с рабочими нагрузками нового поколения. Кроме того, в программу могут быть добавлены другие системы, включая многоузловые и типа Blade.

Эти и другие продукты будут поддерживать платформу на базе процессоров Intel Xeon Scalable (X13). Компания Supermicro стремится первой вывести на рынок новые системы с доступом к новейшим технологиям.