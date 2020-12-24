«Промомед» инвестирует в инновационные лекарства 7 млрд рублей

Компания «Промомед» впервые разместила 3-летние облигации объемом 1 млрд рублей на Московской бирже. Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру из-за коронакризиса, спрос на бонды превысил предложение в полтора раза, поскольку это единственный долговой инструмент фармкомпании на российском рынке, позволяющий диверсифицировать инвестиционные портфели.

Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 23 декабря. Ставка купонного дохода зафиксирована на уровне 9,5% годовых, что соответствует показателям крупнейших эмитентов на рынке. Периодичность выплаты – 182 дня. Поручителем по выпуску выступает производственная площадка холдинга АО «Биохимик». Организаторы размещения — Райффайзенбанк, банк «ФК Открытие» и «Универ капитал».

«Размещение носило абсолютно рыночный характер,— заявил председатель совета директоров «Промомед ДМ» Петр Белый. —Было собрано большое число заявок, и мы вправе рассчитывать на хорошую ликвидность наших облигаций на вторичном рынке. В дальнейшем компания продолжит работать над улучшением результатов».

В ближайшей перспективе «Промомед» планирует сосредоточиться на создании инновационных противовирусных, антибактериальных, эндокринологических и онкологических препаратов. В связи с чем инвестиционная программа компании включает не только разработку и производство активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм, куда будет направлено до 7 млрд руб. к 2023 году, но и строительство новых лабораторий, цехов по производству онкологических препаратов, расширение производства таблетированных форм. Уже сейчас идет регистрация собственных активных фармацевтических субстанций для производства своих готовых лекарственных средств.

Ранее рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило долгосрочный рейтинг кредитоспособности «ПРОМОМЕД ДМ» на уровне ruBBB+, Компания входит в ТОП-5 крупнейших производителей антибиотиков в России, а также является одним из немногих изготовителей лекарств от нового коронавируса.

ГК «ПРОМОМЕД» является одним из лидеров отечественной фармацевтической отрасли в производстве препаратов для борьбы с инфекциями с собственной научно-производственной площадкой АО «Биохимик» в Саранске. В портфеле предприятия более 100 наименований лекарственных препаратов, 80% из которых входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.