Промышленники Кубани заявили о необходимости регулирования внутренних цен на металл

Промышленники Кубани заявили на приеме у главы краснодарской администрации о том, что на внутреннем рынке страны цены на отечественный металл продолжают расти. Помимо этого они указали на иные ключевые проблемы в отрасли, возникшие из-за санкционного давления Запада. Среди них – дефицит опытных специалистов, рост расходов на закупку сырья, необходимость упрощения административных процедур при взаимодействии с органами власти.

«В региональном промышленном секторе мы должны обеспечить стабильный рост ключевых показателей. Поэтому мы будем рады, если сами промышленники подскажут нам, какая нужна первоочередная поддержка. Подобные встречи – не для того, чтобы отметиться, не для галочки. Внутри Краснодара будем заново выстраивать механизмы производственной кооперации», – рассказал Андрей Алексеенко, мэр Краснодара.

Он согласился с тем, что на отечественном рынке металла требуется срочное регулирование цен. В связи с этим Алексеенко планирует обратиться к главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой рассмотреть данную инициативу на федеральном уровне – в Минпромторге РФ.

Ранее стало известно, что администрация Краснодара отменила штрафы при задолженности по договорам размещения торговых павильонов. Помимо этого власти предоставили отсрочку по платежам в рамках действия арендных договоров муниципального имущества до 1 июля 2022 года. Еще одной мерой поддержки бизнеса стал мораторий на взыскание штрафов в местную казну.

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