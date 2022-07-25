Промышленные компании Кубани дополнительно получат 95 млн рублей

Заявки на получение льготных кредитов в Фонд развития промышленности Краснодарского края направили еще шесть региональных промышленных компаний. После одобрения в ФРП, хозяйствующим субъектам дополнительно выделят 95 млн рублей в виде субсидируемых займов. В первую очередь, средства пойдут на расширение производства и модернизацию существующих мощностей получателей.

«Что касается заемного финансирования, в кубанском Фонде развития промышленности для региональных компаний предлагается 15 льготных программ. По указанным предложениям предприятия могут рассчитывать на солидные займы сроком до 84 месяцев по минимальной ставке 2% годовых. Возможность применения льготной ставки предприятия получают в обмен на производство ими продукции, отмеченной высочайшим знаком качества “Сделано на Кубани”», – рассказал Владимир Мостовой, исполняющий обязанности главы краевого департамента промышленной политики.

Он отметил, ранее ряд региональных предприятий уже получил субсидируемые займы. Например, выделение денег одобрили производителю устройств железнодорожной светофорной сигнализации, фабрике по изготовлению детских игрушек, а также предприятию, которое специализируется на изготовлении инновационных хирургических шовных материалов.

Ранее в администрации Краснодарского края сообщили, что по программе льготной ипотеки жилье получили с начала 2022 года свыше 5 тыс. кубанцев. Сегодня приобрести жилье по льготной программе жители региона могут всего под 7% годовых.

Источник фото: news-armavir.ru