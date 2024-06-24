Промышленный акселератор КРИТБИ и ГХК даст толчок развитию инновационных проектов

Стартовала совместная акселерационная программа Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ) совместно с Горно-химическим комбинатом (ФГУП «ГХК»). Основная цель акселератора – кооперация представителей малого и среднего бизнеса, которые действуют в сфере новейших промышленных и производственных технологий с российским высокотехнологичным предприятием.

Задача акселерационной программы – поиск для Горно-химического комбината новых направлений и их развитие. Под руководством экспертов и трекеров участники программы займутся доработкой проектов, чтобы их стартапы и инновационные разработки могли быть использованы для улучшения технологий и процессов на производстве ГХК. То есть акселератор дает талантливым предпринимателям и инженерам возможность внести свою лепту в развитие передовых российских технологий и импортозамещения, оказав поддержку ключевому предприятию страны.

Участие в программе могут принять физические лица старше 18 лет и компании – субъекты малого и среднего предпринимательства на территории Дальневосточного, Уральского, Сибирского федеральных округов по следующим направлениям: вакуумное оборудование; механическое оборудование; электротехническое оборудование; насосное оборудование контрольно-измерительные приборы и автоматика.

Исполнительный директор КГАУ «КРИТБИ» Сергей Басистый в комментариях к событию выразил уверенность в том, что акселерационная программа позволит укрепить позиции отечественных компаний на международной арене, став сильнейшим импульсом для развития инновационных проектов.