Прошел азиатский круглый стол по экологичному и низкоуглеродному развитию

В Сучжоу прошел круглый стол «Экологичное и низкоуглеродное развитие Азии 2023», организованный Государственной энергетической инвестиционной корпорацией (SPIC). Старшие руководители и представители энергетических ведомств, ведущих предприятий, исследовательских институтов и отраслевых организаций из 9 стран, включая Бангладеш, Казахстан и Китай, провели углубленные дискуссии и обменялись мнениями по таким вопросам, как инновации в области экологически чистых энергетических технологий и их применение, а также сотрудничество и развитие азиатских стран в области чистой энергии.

Франсиско Ла Камера (Francisco La Camera), генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), заявил, что IRENA продолжит сотрудничать с азиатскими странами для поддержки и оптимизации действующей структуры перехода на чистую энергию, а также активно способствовать продвижению преобразования в энергетике.

Лун Юнту (Long Yongtu), вице-министр бывшего Министерства внешней торговли и экономического сотрудничества и главный участник переговорного процесса по вступлению Китая в ВТО, заявил, что инвестиции Китая в область чистой энергетики имеют большое значение для глобального низкоуглеродного и зеленого развития. Он выразил надежду на то, что все страны Азии будут работать вместе, способствуя реализации более ощутимых результатов сотрудничества.

Вице-президент SPIC Чэн Хайбин (Chen Haibin) сообщил, что корпорация сотрудничает с Турцией, Казахстаном, Монголией и другими странами и уже добилась заметных результатов в области энергетического взаимодействия. SPIC готовы в полной мере использовать свои преимущества в области технологий, промышленности, управления и капитала, чтобы вносить значительный вклад в эффективное развитие отрасли и использование экологически чистой энергии в Азии.

SPIC последовательно провели два мероприятия в формате круглого стола, посвященные стратегиям зеленого и низкоуглеродного развития в Азии, с целью оптимизации взаимовыгодного сотрудничества между азиатскими странами в данной области. На форум зарегистрировались более 400 участников, пожелавших объединить усилия в стремлении к более экологичному и низкоуглеродному будущему.