Прошло открытие нового шоурума в Ростове-на-Дону “Oliva & Home” с декором и мебелью в экостиле

В самом сердце Ростова открылся уникальный проект – шоурум “Oliva & Home”, посвященный эстетике экостиля в декоре и мебели. Различные формы, натуральные материалы и оригинальные дизайнерские решения объединились в этом пространстве, чтобы вдохновить горожан на создание уюта и гармонии в своих домах.

Основатель магазина Елена Лазарева решила совместить воедино современные тенденции и природную красоту. Экологичные материалы, ручная работа мастеров и внимание к каждой детали — основные принципы, которыми руководствуется команда “Oliva & Home”.

Команда “Oliva & Home” предусмотрела всё, чтобы покупатели и гости могли полностью окунуться в атмосферу спокойного интерьера с энергией природы.

В шоуруме гостей встретила приветливая команда. Сервис ”Oliva & Home” устроен так, чтобы человек, зайдя в пространство, мог почувствовать себя дома. После открытия гости ушли не только с покупками, но и с новыми идеями и вдохновением.

Для всех приглашенных был организован фуршетный стол, ведущим мероприятия стал Олег Кабаргин.

“Olivа & Home” – это пространство, в котором все пропитано философией минимализма — «Меньше значит больше».

В день открытия гости самостоятельно могли потрогать и своими глазами увидеть каждый предмет, прежде чем забрать его домой. Вещи сделаны вручную, а не на конвейере, с вниманием к каждой детали. Для всех приглашенных разыгрывались предметы декора из оливы, пальмы, бамбука, хлопка.

Шоурум придерживается философии осознанного потребления и неравнодушия к вопросам экологии. Предметы из дерева, ротанга, бамбука, хлопка, керамики и фарфора не наносят вреда окружающей среде, так как не содержат токсичных пропиток и вредных химических веществ. В этом заключается основная философия магазина. В ”Oliva & Home” собраны сразу все основные типы предметов для интерьера: мебель, текстиль, освещение, декор и даже ароматы.