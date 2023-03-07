Просто «Красные» уничтожили «Красных дьяволов». «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» 7:0

В первенстве АПЛ «Ливерпуль» сенсационно разгромил «Манчестер Юнайтед» 7:0. Матчи английского футбольного первенства привлекают множество болельщиков, в том числе и тех, кто заключает пари на поединки британских команд. Бетторы могут воспользоваться коэффициентами от акул беттингового рынка, таких как 1xСтавка. Подробнее о БК 1икс ставка можно прочитать на портале Bookmaker Ratings.

Интересно, что изначально такого развития событий в матче английских грандов нельзя было и предположить. Хозяевам постоянно не хватало акцентированного удара в пределах штрафной, тогда как соперники пытались действовать быстрыми передачами из глубины, и иногда были близки к тому, чтобы поставить точку в собственных атаках.

Но первым забил именно «Ливерпуль». Для этого пришлось подождать до завершения первой половины игры, когда Далот решил при позиционной защите уйти за Робертсоном ближе к центральной линии, после чего мгновенно получил передачу за спину от шотландца на ход Гакпо, который затем из пределов штрафной, из-под Фреда, пробил в дальний угол. Вопиющая ошибка в защите от гостей, однако, проигрывать первый тайм в этом сезоне им было не привыкать, так что на вторую половину матча тен Хаг возлагал большие надежды.

Но им так и не суждено было сбыться из-за удачных действий группы атаки Клоппа. Во втором тайме «Ливерпуль» довершил начатое, камня на камне не оставив от защиты «Манчестер Юнайтед».