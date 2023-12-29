Пространство Crypto Ark от Bybit: формирование будущего криптосотрудничества в Дубае

Bybit, третья в мире по объему сделок криптовалютная биржа, открыла двери «Пространства Crypto Ark» в своей глобальной штаб-квартире в Дубае. Он станет центром сотрудничества для клиентов, трейдеров и энтузиастов Web3 из всех слоев общества, предлагая площадку для обучения и совместного творчества.

Пространство Crypto Ark — это воплощение продвигаемой Bybit концепции взаимосвязанного и просвещенного криптосообщества (криптоковчега). Первым шагом на этом пути является Торговая академия Crypto Ark (Crypto Ark Trading Academy) — ведущая образовательная инициатива, структурно организованная как учебный год из трех семестров с еженедельными семинарами. Академия готова стать краеугольным камнем криптообразования для всех — от старшеклассников до университетских ученых и преподавателей.

Идее добавляет привлекательности, что еженедельные семинары будет вести Crypto Kid — всемирно известный молодой трейдер и технический аналитик. Начав свою карьеру с инвестирования карманных денег, Crypto Kid, настоящее имя которого Эфе, основал один из самых быстрорастущих YouTube-каналов в криптовалютном пространстве. Его история не только вдохновляет, но и как нельзя лучше отражает инклюзивную и безграничную природу криптомира.

«Пространство Crypto Ark задает стандарты криптообразования и вовлечения сообщества, — говорит Бен Чжоу (Ben Zhou), соучредитель и генеральный директор компании. — Наша цель — создать будущее, в котором каждый будет иметь доступ к знаниям, необходимым для достижения успеха в мире криптовалют».

Семинары академии, которые будут проходить каждый четверг с 19:00 до 20:30, станут не только познавательными, но и увлекательными. В дополнение к очному обучению, Bybit будет записывать эти занятия, предоставляя возможность удаленного участия в этом образовательном проекте.