Проверить Светлану Шубину может УЭБ и ПК МВД МО по заявлению Павла Врублевского

УЭБ и ПК Мособласти займется проверкой налогов жены Владимира Шубина, Светланы. Стало известно, что Павел Врублевский, основатель процессинговой компании ChronoPay, написал заявление в правоохранительные органы. Бизнесмен уверен, что женщина допускала мошеннические действия, сдавая ему в аренду дом на Николиной Горе, пишет издание newizv.ru.

«На момент заключения с Врублевской В. В. договора найма, Шубина уже 6 лет являлась индивидуальным предпринимателем и извлекала доход от сдачи жилого дома внаем. В период действия указанного договора, а именно, спустя 6 месяцев после его заключения, Шубина прекратила свой статус в качестве индивидуального предпринимателя, но при этом продолжила извлекать доход из сдачи жилого дома в период с 2010 по 2021 год, то есть на протяжении более 10 лет. Указанные обстоятельства свидетельствуют, что жилой дом изначально был приобретен на имя Шубиной С. Ф. не для личных (семейных, бытовых) нужд, а для извлечения прибыли», — говорится в заявлении.

Сама Светлана Шубина ситуацию никак не комментирует и отказалась от разговора с изданием «Новые Известия». На данный момент известно, что несколько месяцев назад Врублевский попросил полицию помочь с разрешением ситуации по задатку, его он отдал Шубиным, планируя приобрести дом (договор переоформлялся много раз). Бизнесмен длительное время арендовал эту недвижимость, поэтому не удивился, когда супруги предложили ее купить. Вот только позже выяснилось, что расположенные там объекты никто никогда не регистрировал, по закону строения подлежат сносу. К тому моменту Шубин уже успел присвоить задаток, назвав его платой за аренду.

Врублевский был шокирован тем, что после всего случившегося Шубин потребовал оплаты 150 тысяч долларов за аренду, а потом отказался от претензий, так как сам признал в ОВД, что деньги были получены.

«Как я и говорил ранее, я абсолютно твердо намерен дойти в этой истории до конца. И в страшном сне мне не могло привидеться, что по такому поводу я буду вынужден обращаться к гласности, однако произошло следующее — с юридической точки зрения для того, чтобы доказать правду необходимо зафиксировать уголовные проступки моих оппонентов, чего не произошло, поскольку Успенское ОВД на мой взгляд провело проверку невероятно халатно, фактически лишив меня права на защиту» — сказал «Новым Известиям» Павел Врублевский.

Стоит отметить, что сейчас Шубин участвует еще в одном скандале с объектами недвижимости. Правительством столицы требует признать незаконным строительство его автосервиса на Варшавском шоссе в Москве, так как земля под ним изначально была предназначена для благоустройства и озеленения.