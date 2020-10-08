Прыжок в бездну: в 9-ом эпизоде реалити «Пережить, чтобы помнить» участники со-вершили прыжок с парашютом

7 октября в интернете выходит 9-й выпуск интернет-реалити «Пережить, чтобы помнить». На этот раз трем участникам предстояло совершись прыжок с парашютом с высоты 800 метров, приземлиться в указанной точке и пройти по маршруту с грузом весом 75 килограммов.

Участники второго сезона патриотического проекта для молодежи «Пережить, чтобы помнить» продолжают испытывать себя на прочность. В новом эпизоде «Ответственный прыжок» трое молодых людей, Тахохов Георгий, Дзугаева Регина и Рожнов Владимир, попытались пройти испытание, основанное на ежедневных задачах, которые выполняли десантники во времена Великой Отечественной войны. Ребятам было необходимо совершить прыжок с парашютом (идентичным тем, которые использовались во время войны), приземлиться в отмеченном месте, а затем преодолеть маршрут в 2 километра и доставить груз до финиша. Каждый из участников уже имел опыт прыжков за плечами, однако в этот раз все они испытывали особенные чувства перед высадкой.

«Перед этим прыжком было особое волнение. Весь полет я думал о том, что мы летим в мирное время, а во во времена войны парашютистов в любой момент могли сбить. Даже не представляю, какая концентрация и мужество нужно, чтобы делать это каждый день» — рассказал участник из Владикавказа Георгий.

Съемки нового эпизода проходили во Владикавказе (Орджоникидзе во времена войны). Именно он в первые годы Великой Отечественной стал одним из центров подготовки десантных войск. Здесь отряды проходили подготовку, которая длилась несколько месяцев, осваивали прыжки с различной высоты, приземление в нужной точке и правильную сборку парашюта.

Эпизод «Ответственный прыжок» уже доступен для просмотра на YouTube-канале «TO REMEMBER», а также во всех социальных сетях проекта.

Второй сезон реалити «Пережить, чтобы помнить» стартовал в июне 2020 года. Принять участие может любой желающий, заполнив заявку на официальном сайте www.toremember.ru. Интернет-шоу реализуется в рамках национального проекта «Культура». Первый сезон, представленный осенью 2019 года, посмотрели 14 миллионов человек.